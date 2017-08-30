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Лидеры Грузии и Туркменистана обсудили сотрудничество в вопросах транзита
Civil Georgia, Tbilisi / 30 Авг.'17 / 17:27


Гурбангулы Бердымухамедов и Георгий Квирикашвили, 30 августа, 2017. Фото: Администрация правительства Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 30 августа с официальным визитом прибыл в Туркменистан, где провел переговоры с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем парламента Акджой Нурбердыевой.

Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере транзита, а также энергетические проекты, в том числе, участие Туркменистана в проекте Шелкового пути.

До начала переговоров Георгий Квирикашвили заявил, что в торгово-экономической сфере между Грузией и Туркменистаном «существует огромный неиспользованный потенциал».

«Мы заинтересованы в активизации транспортных, региональных проектов. Я думаю, что очень сильный общий интерес в этом», - отметил Квирикашвили и добавил, что целью двустороннего сотрудничества является «использование существующего потенциала в полной мере».

Премьер-министр также говорил о значении транзитных проектов. «Шелковый путь не может существовать без активного участия Туркменистана, поэтому, я думаю, что за годы, которые предстоит активно развивать эти отношения, мы сумеем достичь гораздо высокого двусторонних экономических отношений», - заявил Георгий Квирикашвили.

Тему транзитного сотрудничества также затронул и президент Туркменистана. «Торгово-экономические наши вопросы, я бы сказал, тоже имеют неплохой потенциал, и идут по восходящей линии. Я упомянул о развитии наших транзитных коридоров. То есть сегодня у Туркменистана и Грузии есть хороший потенциал, который мы могли бы конечно использовать на благо наших народов».

После завершения переговоров премьер-министр Георгий Квирикашвили в беседе с журналистами вновь затронул вопросы транзитного сотрудничества и отметил, что стороны обсудили инициативу транспортного коридора с участием Туркменистана-Грузии-Азербайджана-Румынии, а также – активное участие Туркменистана в проекте Шелкового пути.

«Мы предложили им участие в проектах нашей местной транзитной инфраструктуры, в связи с чем был выражен большой интерес», - заявил премьер-министр и добавил, что «естественно, также интересными являются энергетические транзитные проекты, в связи с тем, я думаю, на придется много поработать».

«Мы затронули все вопросы, но говорить сегодня о конкретных результатах рановато. В этом направлении мы будем работать со странами региона и с ЕС для того, чтобы больше использовать транзитный потенциал отношений между двумя морями (Черным и Каспийским морями)», - отметил Квирикашвили.

Главу правительства Грузии в Туркменистане сопровождает делегация, в которую входят министр финансов Дмитрий Кумсишвили, министр экономики Георгий Гахария, министр энергетики Илья Элошвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, заместитель министра иностранных дел Давид Джалагания, советник премьер-министра по внешним отношениям Тедо Джапаридзе и советник по вопросам энергетики Гоги Вашакмадзе.

Из стран Центральной Азии с точки зрения торговых отношений с Грузией лидирует Туркменистан. По информации Службы статистики Грузии, торговый оборот между Грузией и Туркменистаном в 2016 году составил 85,7 млн долларов США, из которых экспорт Грузии составил 10,3 млн долларов США (в 2015 г. – 16 млн долларов США), а импорт – 75,4 млн долларов США (в 2015 7. 112 млн долларов США).
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