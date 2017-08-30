В Боржоми-Харагаульском национальном парке продолжается борьбы с пожаром Civil Georgia, Tbilisi / 30 Авг.'17 / 14:43



Более 1000 сотрудников Агентства по управлению ЧС, Департамента по особым поручениям и Агентства охраняемых территорий МВД Грузии, а также местные добровольцы продолжают борьбу с лесным пожаром, который 29 августа возник в Абатуманском лесу, входящем в состав Боржоми-Харагаульского национального парка.



Добиться локализации огня не удается до этого времени. По предварительным данным, пожар охватил 5-7 гектаров лесной площади.



По информации МВД, работы по ликвидации пожара велись на протяжении всей ночи. Мобилизована живая силы и пожарно-спасательная техника. До очага пожара проложили дорогу протяженностью 5 км. С утра возобновил работу вертолет Пограничной полиции Грузии. В Абастумани под руководством министра ВД Георгия Мгебришвили работает полевой Штаб по управлению ЧС.



В работах по ликвидации пожара вместе с Грузией подключаются также Украины и Турция.



Президент Украины Петр Порошенко после телефонной беседы с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили принял решение об оказании помощи Грузии. Самолет типа Ан-32П, который может перевозить 8 тонн воды, должен прибыть из Одессы в Батуми, откуда направиться к зоне стихии.



Для борьбы с пожаром Турция также выделила два вертолета и самолет, которые в течение последнего месяца уже во второй раз участвуют в тушении очагов пожара в Грузии.



По распространившимся сообщениям, в августе месяце в различных регионах Грузии имели место более 20 пожаров. С особыми масштабами отличались пожары в Атенском ущелье в Горийском муниципалитете и пожар у села Даба в Боржомском муниципалитете, для тушения которых президент Грузии приказал использовать и Вооруженные силы.



Возникший 20 августа в Боржомском ущелье пожар уничтожил более 100 гектаров лесной площади. Ликвидировать пожар, о чем правительство Грузии заявило 26 августа, удалось при помощи спасателей, пожарных машин и авиации Грузии, Азербайджана, Армении, Турции и Беларуси. Tweet