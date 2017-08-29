В Грузии пройдут многонациональные военные учения

На военном полигоне Орфоло, рядом с Ахалцихе, 3 сентября начнутся многонациональные военные учения «Agile Spirit 2017», организаторами которых являются США и Грузия.



По сообщению Министерства обороны Грузии, в учениях примут участие морские пехотинцы США, а также военнослужащие из Грузии, Болгарии, Латвии, Румынии, Армении и Украины.

3-11 September Georgia to host GE - @USMC organised multinational exercise #AgileSpirit 2017

Strength Through Partnership! pic.twitter.com/98923OzGUL — MOD Georgia (@ModGovGe) August 29, 2017

Военные учения охватывают полевые и штабные фазы и их главной целью является улучшение взаимодействия в составе Сил быстрого реагирования НАТО, а также взаимодействия с США и другими партнерскими странами.



Учения пройдут также в Бронетанковом центре и завершатся 11 сентября.



Учения «Agile Spirit» проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Первоначально в учениях участвовали только две страны – Грузия и США. С 2015 года к военным учениям присоединились и другие страны.



Учения «Agile Spirit» пройдут после масштабных военных учений «Достойный партнер 2017», которые завершились в Грузии три недели назад, и в которых участвовали представители вооруженных сил Грузии, США, НАТО и партнерских стран.