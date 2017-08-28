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Последнее обновление: 18:19 - 28 Авг.'17
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В Сирии погиб уроженец Панкисского ущелья
Civil Georgia, Tbilisi / 28 Авг.'17 / 18:19

Грузинские СМИ 28 августа распространили информацию о гибели уроженца Панкисского ущелья Грузии в Сирии.

Общинное радио Панкисского ущелья Way идентифицировало погибшего, как жителя села Омало, 31-летнего Левана Тохосашвили.

Общинное радио со ссылкой на близких погибшего сообщает, что Тохосашвили погиб во время бомбового обстрела. Вместе с Тохосашвили также погибли его жена и четверо детей.

По информации радио Way, Тохосашвили прибыл в Сирию два года назад через территорию Турции. Радио не уточняет, воевал ли Тохосашвили на стороне ИГИЛ, в рядах которого числились десятки уроженцев Панкисского ущелья.

С 2012 года до сегодняшнего дня в Сирии погибли, как минимум, 26 уроженцев Панкисского ущелья.

По информации Службы государственной безопасности, по положению на март 2016 года, в Сирии и Ираке на стороне экстремистских группировок воевали «около 50 граждан Грузии».
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