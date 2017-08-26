Г. Квирикашвили: Можно сказать, что пожар ликвидирован

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что пожар, который возник 20 августа в селе Даба Боржомского муниципалитета и который охватил более 100 гектаров лесных площадей, ликвидирован.



«Вечером вместе с министрами я лично обошел все критические локации. Можно сказать, что пожар ликвидирован. Возможно, в течение следующих дней будут отдельные точечные очаги пожара, за которыми мы присмотрим соответствующим образом», - заявил премьер-министр журналистам 25 августа в Боржомском ущелье.



По решению Квирикашвили, созданный для борьбы с пожаром Чрезвычайный штаб продолжает работу. А также будет мобилизована техника, чтобы оперативно потушить «точечные очаги» пожара.



Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил участвующих в работах по ликвидации пожара пожарников-спасателей, солдат и пилотов.



«В тех точках, где был риск жизни, эти люди смогли и спасли богатство нашей страны, крупнейший массив красивейшего леса от уничтожения. Поэтому я склоняю голову пред отвагой каждого из них и хочу сказать, что это вызов наша страна преодолела достойно. Большое спасибо всем», - сказал Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр посетил участвовавших в операции по тушению пожара грузинских, азербайджанских, турецких и белорусских пилотов, а также пожарников из Армении и Азербайджана на местах их дислокации и лично поблагодарил за оказанную Грузии помощь.



По информации Министерства обороны, 26 августа утром прошло заседание Чрезвычайного штаба, после чего министры ВД, обороны и энергетики облетели Боржомское ущелье на вертолете для изучения существующей там обстановки.



Министр обороны Леван Изория подтвердил, что «пожар почти ликвидирован». К концу дня стало известно, что Министерство обороны приступает к выводу военных соединений из Боржомского ущелья, которые участвовали в тушении пожара. По решению министерства, вместо 1200 военных в Боржомском ущелье останется одна рота военнослужащих.



Администрация правительства Грузии опубликовала информацию об участвовавших в работах по ликвидации пожара спасателях и использованной техники:



- В борьбе со стихией со стороны Грузии участвовали 1200 военнослужащих Министерства обороны, 650 сотрудников Департамента по особым поручениям МВД, 900 сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, в том числе, пожарники-спасатели, 20 пилотов Пограничной полиции, а также – сотрудники Национального лесного агентства, полицейские, врачи, представители компаний, работающих в сфере энергетики и инфраструктуры. Были использованы десятки единиц тяжелой техники, а также авиация (2 вертолета Пограничной полиции).



- В борьбе со стихией в Боржомском ущелье участвовали от Азербайджана 1 вертолет МЧС и 2 десантных вертолета Пограничной полиции, 12 единиц пожарных машин, 7 единиц спецтехники, 90 пожарников-спасателей.



- МЧС Армении для оказания помощи в тушении пожара направило в Грузию 4 единицы пожарно-спасательной техники высокой проходимости, 9 единиц пожарно-спасательной техники, 65 пожарников-спасателей.



- В операциях по ликвидации пожара от Турции участвовали 2 вертолета и 1 самолет Лесной пожарной службы, а также 1 вертолет МВС Беларуси.



По предварительным неутонченным данным, возникший в Боржомском ущелье пожар уничтожил более 100 гектаров леса. МВД занимается расследованием причин возникновения пожара. Жертв в результате стихии нет.