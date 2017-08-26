ЛГБТ активисты из «Движения за равноправие» стали жертвами физической расправы

Леван Берианидзе и Торнике Кусиани, которые являются активистами «Движения за равноправие», защищающей права ЛГБТ лиц, стали жертвами физического насилия, предположительно, на гомофобной почве, сначала со стороны неизвестных лиц, а потом со стороны сотрудников полиции. Случай произошел 25 августа в утренние часы в городе Батуми.



На исполнительного директора организации «Движение за равноправие» Левана Берианидзе, члена правления организации Торнике Кусиани и находящихся вместе с ними трансендерных женщин в Батумском бульваре напали неизвестные лица. Активисты за помощью обратились к находящимся там же недалеко полицейским, однако, как заявляют они, полицейские не отреагировали на их просьбу надлежащим образом. После этого Левана Берианидзе и Торнике Кусиани задержали полицейские с применением силы и перевели в Шестой отдел Батумского городского управления полиции, где на гомофобной почвенанесли им словесные оскорбления, избили и вынудили раздеться.



Задержанных в КПЗ посетили адвокат и представитель Аппарата народного защитника. Они подтвердили, что у Берианидзе и Кусиани отмечены следы избиения. «Пытаемся установить, имели ли место процессуальные нарушения со стороны полиции. Нужно выяснить время и обстоятельства получения телесных повреждений», - заявила представитель Аппарата народного защитника Циала Катамидзе. Позже фотографии, и изображающие причиненные телесные повреждения в социальных сетях опубликовали сами Берианидзе и Кусиани.



В связи со случившимся отличающуюся информацию распространяет МВД. В комментарии для СМИ МВД разъясняет, что полицейские пришли в Батумский бульвар после того, как получили сообщение о физическом противостоянии между неустановленными лицами. Правоохранители призвали граждан к соблюдению правопорядка, однако Берианидзе и Кусиани, которые «отличались особой агрессивностью», не подчинились требованиям полиции, «оказали сопротивление правоохранителям и нанесли им словесные оскорбления».



Активисты «Движения за равноправие» были задержаны на основании статьей 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.



Батумский городской суд, куда были переведены задержанные, 25 августа освободил Берианидзе и Кусиани под расписку, а 26 августа суд признал обоих активистов правонарушителями и оштрафовал каждого из них на 300 лари.



Задержание активистов «Движения за равноправие» 25 августа в Тбилиси, у здания Канцелярии правительства опротестовали представители гражданского общества, а 26 августа акция протеста была проведена по тому же вопросу у Батумского городского суда.



В связи с фактом избиения Левана Берианидзе и Торнике Кусиани 26 августа совместное заявление опубликовали 16 неправительственных организаций.



Правозащитные организации акцентируют внимание «на отсутствие единой стратегии и системной политики по борьбе с преступлениями, которые мотивированы ненавистью» и отмечают, что «совершенные на гомо/би/трансфобной почве преступления часто остаются без эффективного реагирования и расследования со стороны полиции».



«В таких преступлениях вырисовывается тенденция перенесения вины полицейскими на пострадавших и задержания жертв. Более того, в некоторых случаях полиция сама прибегает к насилию в отношении представителей ЛГБТ общества и проявляет свое гомо/би/трансфобное отношение в самых жестоких формах», - говорится в заявлении.



Неправительственные организации обращаются к прокуратуре, чтобы она обеспечила эффективное и своевременное расследование дела, а также дать преступлению соответствующую квалификацию и выделит мотив ненависти в деле. А от МВД неправительственные организации требуют незамедлительного приостановления полномочий тем полицейским, которые предположительно участвовали в избиении активистов, а в случае подтверждения правонарушения с их стороны – уволить из рядов полиции.



Своевременного расследования предположительного факта ненадлежащего обращения в отношении активистов организации «Движение за равноправие» требует также и народный защитник.



По распространившимся сообщениям, Генеральная инспекция МВД приступила к изучению возможного превышения силы со стороны полицейских в отношении Берианидзе и Кусиани. А прокуратура ведет расследование по статье превышения служебных полномочий.