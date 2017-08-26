МИД России откликается на пожар в Боржомском ущелье

Официальный представитель МИД России Мария захарова на проведенной 25 августа пресс-конференции прокомментировала «заявления некоторых грузинских политических деятелей и СМИ» о возможной причастности России к лесному пожару в Боржомском ущелье в Грузии, который возник 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и охватил более 100 гектаров лесной площади.



Вице-спикер Парламента Грузии Георгий Вольский заявил 24 августа телекомпании «Рустави-2», что серия пожаров в стране «совпало» с «возведением противопожарных рвов» вдоль оккупационной линии Южной Осетии, что связано с решением сепаратистских властей оккупированного региона «о восстановлении противопожарной полосы» у села Арцеви (аналогичные работы Цхинвали планирует провести у сел Орчосани и Цинагари в сентябре).



«Это факт, данность, что так произошло. Были прорыты противопожарные рвы и совпало с этим. Однако, еще раз повторю, что не нужно делать поспешных заключений ни к чему и мы должны сохранять то спокойствие, которое характерно (нашей) стратегии и политике», - заявил Вольский.



Говоря о возможной причастности России к пожарам, Вольский отметил, что «все нужно допустить. Может это обусловлено внутренними факторами, может внешними. Есть множество оснований для этого. Обнаружены какие-то факты, чтобы мы подумали, что это делается целенаправленно».



«Однако еще раз повторяю: на эту тему должны говорить компетентные люди», - добавил вице-спикер Парламента.



Мария Захарова, которая ответила на это заявление 25 августа, отметила, что «комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране – лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним».



Несмотря на то, что «в нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону (в России и Армении), по словам Захаровой, Россия «незамедлительно откликнулась на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке».



Официальный представитель МИД России также разъяснила, что для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России. «Однако затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала». «Мы искренне желаем соседям как можно скорее ликвидировать пожар», - заявила она.



Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе опроверг сообщения о том, что Тбилиси обратился за помощью к России напрямую. По его словам, Грузия обратилась за помощью к ООН, которая, в свою очередь, передала эту просьбу нескольким странам.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 24 августа затронул тему предложенной со стороны России помощи и отметил, что «это предложение можно приветствовать». Премьер-министр не разъяснял причин отказа Тбилиси от помощи со стороны Москвы.