Попытка возобновления диалога по Конституционной реформе оказалась безуспешной

Правящая партия Грузинская мечта посчитала «невозможным» проведение очередного раунда переговоров с оппозицией по поводу конституционных поправок. Об этом говорится в заявлении парламентского большинства, которое было опубликовано 25 августа.



По заявлению Грузинской мечты, оппозиционные партии вместо вопросов, обсуждаемых в рамках конституционной реформы, выдвинули властям «четыре ультиматума». «Такой подход оппозиции является контрпродуктивным и вынуждает нас думать, что целью оппозиционных партий является отсутствие конструктивного диалога и консенсуса», - отмечается в заявлении оппозиционных партий.



«В тех условиях, когда оппозиционные партии выдвигают ультиматум только и только в качестве предпосылки начала диалога и не представили перечня вопросов, в случае отражения которых в Конституции они поддержали бы конституционные поправки, невозможно вести дискуссию в парламентском большинстве, и соответственно, начать очередной раунд диалога с оппозицией», - говорится в заявлении Грузинской мечты.



Оппозиционные партии откликнулись критикой на заявление парламентского большинства.



«Власти явно потерпели поражение в этой борьбе потому, что все видят, что они отказываются от диалога, а не оппозиция», - заявил представитель Национального движения Ника Руруа, - «У властей на руках остается однопартийная бумажка, какое-то образование вроде партийного устава, которое направлено на единственную цель, максимально продлить свое присутствие у власти и узаконить олигархию в стране». – добавил Руруа.



По словам представителя Европейской Грузии Левана Тархнишвили, Грузинская мечта не ожидала единства оппозиционных партий по вопросу конституционных поправок. По мнению Тархнишвили, заявление парламентского большинства является «беспомощной попыткой», чтобы вину за срыв диалога свалить на оппозицию.



Грузинская мечта 18 августа провела встречу с оппозиционными партиями с целью обсуждения «всех важных вопросов конституционной реформы», и попросила их предоставить те вопросы, в случае отражения которых в Конституции оппозиционные партии поддержали бы новую Конституцию.



В ответ на предложение Грузинской мечты оппозиционные партии выдвинули условия для участия в переговорах и потребовали от властей, вернуться к обсуждению того варианта конституционных поправок, который предусматривал переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.



В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционных партий вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция выражает протест в связи с продлением сроков перехода на пропорциональную систему выборов Парламента до 2024 года и лишением партий прав на создание предвыборных блоков.



Принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на осенней сессии законодательного органа.