О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 22:30 - 26 Авг.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Попытка возобновления диалога по Конституционной реформе оказалась безуспешной
Civil Georgia, Tbilisi / 26 Авг.'17 / 15:58

Правящая партия Грузинская мечта посчитала «невозможным» проведение очередного раунда переговоров с оппозицией по поводу конституционных поправок. Об этом говорится в заявлении парламентского большинства, которое было опубликовано 25 августа.

По заявлению Грузинской мечты, оппозиционные партии вместо вопросов, обсуждаемых в рамках конституционной реформы, выдвинули властям «четыре ультиматума». «Такой подход оппозиции является контрпродуктивным и вынуждает нас думать, что целью оппозиционных партий является отсутствие конструктивного диалога и консенсуса», - отмечается в заявлении оппозиционных партий.

«В тех условиях, когда оппозиционные партии выдвигают ультиматум только и только в качестве предпосылки начала диалога и не представили перечня вопросов, в случае отражения которых в Конституции они поддержали бы конституционные поправки, невозможно вести дискуссию в парламентском большинстве, и соответственно, начать очередной раунд диалога с оппозицией», - говорится в заявлении Грузинской мечты.

Оппозиционные партии откликнулись критикой на заявление парламентского большинства.

«Власти явно потерпели поражение в этой борьбе потому, что все видят, что они отказываются от диалога, а не оппозиция», - заявил представитель Национального движения Ника Руруа, - «У властей на руках остается однопартийная бумажка, какое-то образование вроде партийного устава, которое направлено на единственную цель, максимально продлить свое присутствие у власти и узаконить олигархию в стране». – добавил Руруа.

По словам представителя Европейской Грузии Левана Тархнишвили, Грузинская мечта не ожидала единства оппозиционных партий по вопросу конституционных поправок. По мнению Тархнишвили, заявление парламентского большинства является «беспомощной попыткой», чтобы вину за срыв диалога свалить на оппозицию.

Грузинская мечта 18 августа провела встречу с оппозиционными партиями с целью обсуждения «всех важных вопросов конституционной реформы», и попросила их предоставить те вопросы, в случае отражения которых в Конституции оппозиционные партии поддержали бы новую Конституцию.

В ответ на предложение Грузинской мечты оппозиционные партии выдвинули условия для участия в переговорах и потребовали от властей, вернуться к обсуждению того варианта конституционных поправок, который предусматривал переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.

В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционных партий вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция выражает протест в связи с продлением сроков перехода на пропорциональную систему выборов Парламента до 2024 года и лишением партий прав на создание предвыборных блоков.

Принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на осенней сессии законодательного органа.
Последние новости
26 Авг.'17 22:30
Г. Квирикашвили: Можно сказать, что пожар ликвидирован
Активная фраза работ по ликвидации лесного пожара в Боржомском ущелье подходит к концу.
26 Авг.'17 21:34
ЛГБТ активисты из «Движения за равноправие» стали жертвами физической расправы
Защитники ЛНБТ прав, которые обвиняют полицию в их избиении и оскорбляющим достоинство обращении, были оштрафованы судом на 300 лари.
26 Авг.'17 16:49
МИД России откликается на пожар в Боржомском ущелье
Москва считает «излишним» комментировать обвинения по поводу возможной причастности России к лесным пожарам в Грузии.
26 Авг.'17 15:58
Попытка возобновления диалога по Конституционной реформе оказалась безуспешной
Из-за «ультиматумов» оппозиции Грузинская мечта посчитала «невозможным» проведение диалога.
26 Авг.'17 10:17
Двух кандидатов в судьи ЕСПЧ выберут из восьми конкурсантов
Процедуры по избранию кандидатов на пост судьи ЕСПЧ от Грузии проводятся с 2015 года.
25 Авг.'17 21:38
В Боржоми продолжается борьба с лесным пожаром
К ликвидации пожара подключились военнослужащие.
25 Авг.'17 18:16
Руководитель МНЕС уходит с занимаемой должности
Кястутис Янкаускас возглавит Делегацию ЕС в Азербайджане.
25 Авг.'17 18:03
Amnesty International: Обвинения против активистки из Ахалгори является «грубым нарушением» свободы выражения
Тамара Меаракишвили была задержана 16 августа на короткое время по обвинению в клевете в отношении правящей партии оккупированной Южной Осетии.
25 Авг.'17 12:09
Назначен новый губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
Этот пост занял первый заместитель губернатора Арчил Джапаридзе.
24 Авг.'17 22:08
Грузинские военные приняли участие в военном параде в День независимости Украины
В Киев также прибыла делегация Министерства обороны Грузии. Состоялась встреча с министром обороны США.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
51