Двух кандидатов в судьи ЕСПЧ выберут из восьми конкурсантов

На места двух кандидатов в судьи Европейского суда прав человека от Грузии, которые не были одобрены группой экспертов Совета Европы, рассматриваются кандидатуры восьми конкурсантов. Они были выбраны из 28 аппликантов в результате собеседования комиссией, которая состоит из 13 членов и работает под руководством министра юстиции.



На собеседование, запланированное на 26 августа, приглашены следующие конкурсанты:

Ираклий Адеишвили – старший юрист ООО «Джеоселл», лектор Высшей школы юстиции, судебный медиатор, бывший судья Тбилисского городского суда и Тбилисского апелляционного суда;

Тамара Алания – судья Тбилисского апелляционного суда, тренер Высшей школы юстиции;

Нино Бакакури – судья Верховного суда Грузии, тренер Высшей школы юстиции;

Иосеб Бачиашвили – доктор права, ученый, бывший председатель Верховного арбитражного суда;

Константин Вардзелашвили – профессор Школы права по направлению публичного права Государственного университета Ильи, бывший судья Конституционного суда;

Константин коркелия – доктор юридических наук, полноправный профессор Факультета права Тбилисского государственного университета по направлению международного права по правам человека;

Отар Сичинава – судья Тбилисского апелляционного суда, бывший судья Конституционного суда;

Лали Папиашвили – заместитель председателя Конституционного суда Грузии, полноправный профессор юридического факультета Тбилисского государственного университета по направлению уголовного права.

Бойкот гражданского общества



Коалиция за справедливое правосудие, которая является членом Отборочной комиссии, 25 августа заявила, что уже не намеревается участвовать в процедурах по подбору кандидатов в судьи ЕСПЧ. Причиной этого коалиция назвала тот факт, что комиссия «дважды не справилась с возложенными обязательствами» - выбрать квалифицированных кандидатов «в результате строгих, справедливых и прозрачных процедур подбора».



«(У нас) нет ожиданий, что в условиях того же состава (комиссии) и процедур в третий раз конкурс пройдет объективно и считаем, что на данном этапе наша вовлеченность в работе комиссии полностью лишена смысла», - говорится в заявлении коалиции неправительственных организаций.



Не собирается идти на собеседование еще один член комиссии – председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили. Причиной отказа он также называет то обстоятельство, что состав конкурсной комиссии остался в неизменном виде.



Повторный отборочный конкурс



Грузия должна представить Парламентской Ассамблее Совета Европы трех кандидатов в судьи ЕСПЧ от Грузии, из которых ПАСЕ выберет одного судью. Национальный конкурс по подбору трех кандидатов начался в Грузии в декабре 2015 года. В январе 2017 года Комитет по подбору судей ПАСЕ не одобрил список кандидатов в судьи, который был представлен Грузией, в связи с чем правительство Грузии в феврале 2017 года объявило второй конкурс.



В рамках второго национального конкурса, в мае 2017 года, находящаяся в подчинении Министерства юстиции комиссия из 13 членов выявила пять кандидатов. Из этих пяти кандидатов правительство Грузии одобрило три кандидатуры и список этих кандидатов был представлен на рассмотрение Группе экспертов Совета Европы, которая до окончательного представления списка из трех человек ПАСЕ дает конфиденциальные рекомендации правительству относительно квалификации кандидатов.



В июле 2017 года Группа экспертов Совета Европы из трех представленных кандидатов положительное заключение выдало только в отношении одного кандидата (бывшего председателя Верховного суда Грузии Ладо Чантурия), который в полной мере удовлетворял критерии Европейской конвенции. На места двух кандидатов, которые не были одобрены, был объявлен повторный конкурс.



Список из трех кандидатов Грузия должна представить в ПАСЕ до 31 августа.



Сроки полномочий предыдущего судьи ЕСПЧ от Грузии Ноны Цоцория истекли в январе 2017 года, однако эти сроки были продлены после того, как Комитет ПАСЕ не поддержал кандидатов, представленных Грузией.



Расположенный в Страсбурге Европейский суд прав человека принимает решения по индивидуальным или государственным искам о предположительном нарушении гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.