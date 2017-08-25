В Боржоми продолжается борьба с лесным пожаром Civil Georgia, Tbilisi / 25 Авг.'17 / 21:38



Уже шестой день в Боржомском ущелье продолжается борьба с лесным пожаром, который возник 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и распространился более чем на 100 гектаров лесных участков.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который возглавляет Чрезвычайный штаб по борьбе с пожаром, заявил 25 августа утром, что «несмотря на периодическое ухудшение ситуаций, в целом, у нас есть положительная динамика».



По словам Квирикашвили, ночью в некоторых местах зоны стихии обстановка осложнилась, но «с помощью авиации и живой силы удалось нейтрализовать и эту зону».



С утра к работам по ликвидации пожара подключились более 1000 военнослужащих Министерства обороны. Мобилизованы также спасательные вертолеты и пожарники.



В работах по ликвидации пожара вместе с Грузией также участвуют Армения, Азербайджан, Беларусь и Турция. Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил дружественные страны за оказываемую помощь. Tweet