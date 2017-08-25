О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 21:38 - 25 Авг.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
В Боржоми продолжается борьба с лесным пожаром
Civil Georgia, Tbilisi / 25 Авг.'17 / 21:38

Уже шестой день в Боржомском ущелье продолжается борьба с лесным пожаром, который возник 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и распространился более чем на 100 гектаров лесных участков.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который возглавляет Чрезвычайный штаб по борьбе с пожаром, заявил 25 августа утром, что «несмотря на периодическое ухудшение ситуаций, в целом, у нас есть положительная динамика».

По словам Квирикашвили, ночью в некоторых местах зоны стихии обстановка осложнилась, но «с помощью авиации и живой силы удалось нейтрализовать и эту зону».

С утра к работам по ликвидации пожара подключились более 1000 военнослужащих Министерства обороны. Мобилизованы также спасательные вертолеты и пожарники.

В работах по ликвидации пожара вместе с Грузией также участвуют Армения, Азербайджан, Беларусь и Турция. Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил дружественные страны за оказываемую помощь.
Последние новости
25 Авг.'17 21:38
В Боржоми продолжается борьба с лесным пожаром
К ликвидации пожара подключились военнослужащие.
25 Авг.'17 18:16
Руководитель МНЕС уходит с занимаемой должности
Кястутис Янкаускас возглавит Делегацию ЕС в Азербайджане.
25 Авг.'17 18:03
Amnesty International: Обвинения против активистки из Ахалгори является «грубым нарушением» свободы выражения
Тамара Меаракишвили была задержана 16 августа на короткое время по обвинению в клевете в отношении правящей партии оккупированной Южной Осетии.
25 Авг.'17 12:09
Назначен новый губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
Этот пост занял первый заместитель губернатора Арчил Джапаридзе.
24 Авг.'17 22:08
Грузинские военные приняли участие в военном параде в День независимости Украины
В Киев также прибыла делегация Министерства обороны Грузии. Состоялась встреча с министром обороны США.
24 Авг.'17 20:41
Уже пятый день в Боржомском ущелье ведется борьба с лесным пожаром
Пожар вспыхнул 20 августа и объял более 100 гектаров лесных участков.
23 Авг.'17 19:28
Тбилиси выражает протест в связи с визитом абхазской делегации в Сирию
Тбилиси призывает «все суверенные государства», уважать территориальную целостность Грузии.
23 Авг.'17 17:38
Мустафе Эмре Чабуку еще на три месяца продлили срок заключения
Адвокат Сосо Бараташвили намеревается обжаловать решение суда.
23 Авг.'17 15:56
В Боржоми продолжаются работы по ликвидации лесного пожара
Пожар в Атенском ущелье удалось потушить полность.
23 Авг.'17 15:08
Назначен новый губернатор региона Гуриа
Премьер-министр назначил на этот пост Мераба Чануквадзе.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
62