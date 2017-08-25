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Amnesty International: Обвинения против активистки из Ахалгори является «грубым нарушением» свободы выражения
Civil Georgia, Tbilisi / 25 Авг.'17 / 18:03

Amnesty International: Обвинения против активистки из Ахалгори является «грубым нарушением» свободы выражения

Задержание гражданской активисты из Ахалгори Тамары Меаракишвили «де-факто властями Южной Осетии» и выдвижение против нее обвинений в клевете является «грубым нарушением свободы выражения», - говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International от 21 августа.

Проживающая в Ахалгори Тамара Меаракишвили была задержана прокуратурой сепаратистских властей Южной Осетии 16 августе этого года. Ей выдвинули обвинения в клевете в отношении правящей партии Южной Осетии «Единая Осетия». После нескольких часов содержания под арестом Меаракишвили освободили, однако расследование в ее отношении продолжается.

«Наказание активиста за высказывание мнений, выдвижение обвинений в клевете ее адрес грубо нарушают свободу выражения. Тамара Меаракишвили имеет право смело критиковать представителей властей. Де-факто власти незамедлительно должны прекратить уголовное преследование в ее отношении», - заявил Civil.ge представитель организации Amnesty International на Южном Кавказе Леван Асатиани.

В докладе от 21 августа под заглавием «Де-факто власти спорного региона заглушают свободу выражения» говорится, что с Тамары Меаракишвили должны быть сняты уголовные обвинения, а «пострадавшая сторона в случае подтверждения факта клеветы может спорить в суде только по гражданским правилам».

«Тамара Меаракишвили часто испытывает преследование за активность в социальных сетях. До последнего задержания, после 2008 года ее шесть раз вызывали в прокуратуру, где ей угрожали за критические высказывания в социальных сетях и СМИ», - говорится в докладе.

В Тбилиси осудили задержание Меаракишвили и оценили это, как «незаконное пресечение свободы» и «ограничение свободы выражения». В ответ Цхинвали обвинил Тбилиси во вмешательстве «во внутренние дела Южной Осетии».
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