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Последнее обновление: 12:09 - 25 Авг.'17
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Назначен новый губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
Civil Georgia, Tbilisi / 25 Авг.'17 / 12:09

На должность губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети назначен Арчил Джапаридзе, который до этого занимал пост заместителя губернатора.

Нового поверенного сотрудникам краевой администрации региона и руководителям муниципалитета Амбролаури 24 августа представил заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Каха Гуледани. Приказ о назначении Арчила Джапаридзе на должность губернатора премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал 14 августа.

По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, Арчил Джапаридзе обладает многолетним опытом работы в публичном секторе. В 2014-2017 гг. он занимал должность первого заместителя губернатора. В 2010 году он был членом Сакребуло Амбролаурского муниципалитета.

На посту губернатора Арчил Джапаридзе сменил Папуну Маргвелидзе, который возглавлял регион с декабря 2013 года. Премьер-министр отправил Маргвелидзе в отставку 10 августа.

Кроме Рача-Лечхуми – Квемо Сванети несколько дней назад новый губернатор был назначен также и в регионе Гуриа. Премьер Квирикашвили назначил губернатором в этом регионе Мераба Чануквадзе.

О замене губернаторов в двух регионах премьер-министр объявил на заседании правительства 10 августа.
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О Сивил Джорджия
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