Назначен новый губернатор региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети

На должность губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети назначен Арчил Джапаридзе, который до этого занимал пост заместителя губернатора.



Нового поверенного сотрудникам краевой администрации региона и руководителям муниципалитета Амбролаури 24 августа представил заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Каха Гуледани. Приказ о назначении Арчила Джапаридзе на должность губернатора премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал 14 августа.



По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, Арчил Джапаридзе обладает многолетним опытом работы в публичном секторе. В 2014-2017 гг. он занимал должность первого заместителя губернатора. В 2010 году он был членом Сакребуло Амбролаурского муниципалитета.



На посту губернатора Арчил Джапаридзе сменил Папуну Маргвелидзе, который возглавлял регион с декабря 2013 года. Премьер-министр отправил Маргвелидзе в отставку 10 августа.



Кроме Рача-Лечхуми – Квемо Сванети несколько дней назад новый губернатор был назначен также и в регионе Гуриа. Премьер Квирикашвили назначил губернатором в этом регионе Мераба Чануквадзе.



О замене губернаторов в двух регионах премьер-министр объявил на заседании правительства 10 августа.