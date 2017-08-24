Грузинские военные приняли участие в военном параде в День независимости Украины



Взвод Национальной гвардии Грузии на военном параде, посвященном Дню независимости Украины, 24 августа, 2017. Фото: Министерство обороны Грузии



Взвод почетного караула Национальной гвардии Грузии принял участие в военном параде, посвященном Дню независимости Украины 24 августа в Киеве.



Заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, которая также присутствовала на параде, заявила, что «участие грузинских военных в параде, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины, является выражением нашей поддержки украинскому народу, правительству Украины и того, что мы стоим друг с другом».



Присутствовать на параде планировал и министр обороны Грузии Леван Изория, но министр отменил визит в Киев и вместе с военнослужащими министерства подключился к мероприятиям по ликвидации пожара в Атенском ущелье Горийского муниципалитета.



По сообщению Министерства обороны Грузии, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил грузинских военных за участие в параде в Киеве.



В рамках визита в Украину делегация Министерства обороны Грузии провела встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. По сообщению Министерства обороны, Джеймс Мэттис выразил поддержку правительству Грузии и тем реформам, которые проводятся в Вооруженных силах Грузии.



В военном параде в Киеве также приняли участие военные из США, Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Румынии.