Уже пятый день в Боржомском ущелье ведется борьба с лесным пожаром



Вертолет тушит пожар в Боржомском ущелье, 24 августа, 2017. Фото: Администрация правительства Грузии



Около 1500 пожарников и полицейских продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и объял более 100 гектаров лесных участков.



Действующий под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили Чрезвычайный штаб 24 августа распространил информацию, согласно которой, для доступа к очагам пожара было построено дополнительно новых дорог общей протяженностью 12 км.



«Основные участки пожара окружены специальными рвами, что исключает возможность распространения пожара», - говорится в заявлении Чрезвычайного штаба. По информации штаба, 24 августа с утра возобновили работу шесть спасательных вертолетов.



В том же сообщении речь идет о качестве воздуха в зоне стихии. «В соответствии с результатами исследования, все компоненты соответствуют предельно допустимым нормам», - заявляет Чрезвычайный штаб. По информации штаба, Министерство здравоохранения сняло рекомендации, опубликованные два дня назад для лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин о соблюдении мер здравоохранения во время пожара.