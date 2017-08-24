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Уже пятый день в Боржомском ущелье ведется борьба с лесным пожаром
Civil Georgia, Tbilisi / 24 Авг.'17 / 20:41


Вертолет тушит пожар в Боржомском ущелье, 24 августа, 2017. Фото: Администрация правительства Грузии

Около 1500 пожарников и полицейских продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и объял более 100 гектаров лесных участков.

Действующий под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили Чрезвычайный штаб 24 августа распространил информацию, согласно которой, для доступа к очагам пожара было построено дополнительно новых дорог общей протяженностью 12 км.

«Основные участки пожара окружены специальными рвами, что исключает возможность распространения пожара», - говорится в заявлении Чрезвычайного штаба. По информации штаба, 24 августа с утра возобновили работу шесть спасательных вертолетов.

В том же сообщении речь идет о качестве воздуха в зоне стихии. «В соответствии с результатами исследования, все компоненты соответствуют предельно допустимым нормам», - заявляет Чрезвычайный штаб. По информации штаба, Министерство здравоохранения сняло рекомендации, опубликованные два дня назад для лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин о соблюдении мер здравоохранения во время пожара.


Пожарники борются с лесным пожаром в Боржомском ущелье, 2017 г. Фото: Администрация правительства Грузии

Премьер-министр Георгий Квирикашвили в беседе с журналистами 24 августа выразил благодарность Армении, Азербайджану, Беларуси и Турции, которые подключились к работам по ликвидации пожара и добавил, что Грузии предложили помощь и ряд других стран, в том числе, Болгария, Германия, Греция, Иран, Израиль, Украина, Великобритания и США.

Квирикашвили также затронул тему помощи, предложенной со стороны России и отметил, что «в течение этих дней этот вопрос был предметом активного обсуждения». «Россия выразила желание помочь. Думаю, это предложение можно приветствовать. Но у нас есть высокий уровень ответственности перед нашим населением и перед нашей страной», - заявил премьер-министр.

Чрезвычайный штаб также заявил, что малые очаги пожара, которые в течение последних нескольких дней появились в различных частях страны, ликвидированы полностью или частично.

Еще один лесной пожар, который возник 22 августа вечером в лесном массиве в Атенском ущелье Горийского муниципалитета, в ту же ночь был потушен полностью. для борьбы с пожарами в Боржомском и Атенском ущельях президент Георгий Маргвелашвили на основании обращения премьер-министра, издал приказ об использовании Вооруженных сил. По данным Чрезвычайного штаба, «солдаты остаются мобилизованными в Атенском ущелье, чтобы предотвратить повторение угрозы пожара».
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