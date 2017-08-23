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Мустафе Эмре Чабуку еще на три месяца продлили срок заключения
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Авг.'17 / 17:38

По решению Тбилисского городского суда, управляющему Колледжем им. Демиреля и его партнерскими школами, гражданину Турции Мустафе Эмре Чабуку на три месяца продлили экстрадиционное заключение, избранное для него в виде меры пресечения.

Суд посчитал, что «более мягкая форма меры пресечения не сможет обеспечить надлежащее поведение лица, подлежащего экстрадиции, в ходе экстрадиционных процедур. Суд разъяснил, что вновь налицо такие угрозы, как, высокий риск скрыться от правоохранительных органов, с учетом чего, 25 мая 2017 года Мустафе Эмре Чабуку было избрано в виде меры пресечения заключение», - говорится в заявлении Тбилисского городского суда.

Адвокат Чабука Сосо Бараташвили считает «необоснованным» решение Городского суда и планирует обжаловать его в Апелляционном суде.

Мустафа Эмре Чабук, который разыскивается властями Турции, был задержан грузинскими правоохранителями 24 мая по просьбе турецкой стороны. Власти Турции обвинили его в предполагаемых связях с т.н. террористической организацией FETÖ, ассоциирующейся с Фетхуллахом Гюленом. Чабук обвиняет выдвинутые Турцией обвинения.

25 мая Тбилисский городской суд присудил ему трехмесячное экстрадиционное заключение. В соответствии с Законом Грузии «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права», трехмесячное экстрадиционное заключение можно продлить дважды, если этого требуют обстоятельства, связанные с экстрадицией.

Задержание и возможную экстрадицию Мустафы Эмре Чабука опротестовывают местные и международные правозащитные организации.

Параллельно в Грузии продолжается рассмотрение дела о присвоении статуса беженца Чабуку и членам его семьи. Министерство Грузии по делам беженцев 9 июля отказало Чабуку в предоставлении убежища. Адвокат Сосо Бараташвили обжаловал это решение в Тбилисском городском суде. По предварительной информации, судебное обсуждение по вопросу о статусе беженца пройдет в октябре.
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