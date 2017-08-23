О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 20:35 - 23 Авг.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
В Боржоми продолжаются работы по ликвидации лесного пожара
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Авг.'17 / 15:56


Вертолет спускает воду на лесной пожар в Боржомсаом ущелье, 22 августа 2017. Фото: Яна Корбезашвили / Civil.ge

Сотни пожарников и спасателей продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул 20 августа в лесу около села Даба в Боржомском муниципалитете и объял десятки гектаров лесной площади.

В заявлении Администрации правительства Грузии от 23 августа говорится, что работы по ликвидации стихии продолжались на протяжении всей ночи. В результате, «ареал распространения огня существенно сокращен».

На месте продолжает работу Чрезвычайный штаб под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили. 23 августа в Боржомское ущелье прибыл президент страны Георгий Маргвелашвили.

За последние два дня к работам по тушению пожара присоединились два грузинских, два турецких, один азербайджанский и один белорусский вертолеты, а также из Турции был отправлен спасательный самолет. В работах по ликвидации пожара участвуют 95 пожарных-спасателей из Азербайджана и до 70 пожарников-спасателей из Армении.


Пожарные машины участвуют у тушении лесного пожара в Боржоммском ущелье, 22 августа 2017. Фото: Яна Корбезашвили / Civil.ge

Вчера вечером еще один пожар возник в Горийском муниципалитете, в Атенском ущелье. Его удалось полностью потушить прошедшей ночью.

Для борьбы с пожарами в Боржомском и Атенском ущельях президент Георгий Маргвелашвили, на основании соответствующего обращения премьер-министра, издал указ об использовании Вооруженных сил.

В работах по ликвидации пожара в Атенском ущелье наряду с 250 военнослужащими участвуют сотрудники Агентства управления ЧС МВД грузии и местные добровольцы. Вместе с ними в Атенском ущелье находились министр обороны Леван Изория и начальник Генерального штаба Владимир Чачибаия.
Последние новости
23 Авг.'17 19:28
Тбилиси выражает протест в связи с визитом абхазской делегации в Сирию
Тбилиси призывает «все суверенные государства», уважать территориальную целостность Грузии.
23 Авг.'17 17:38
Мустафе Эмре Чабуку еще на три месяца продлили срок заключения
Адвокат Сосо Бараташвили намеревается обжаловать решение суда.
23 Авг.'17 15:56
В Боржоми продолжаются работы по ликвидации лесного пожара
Пожар в Атенском ущелье удалось потушить полность.
23 Авг.'17 15:08
Назначен новый губернатор региона Гуриа
Премьер-министр назначил на этот пост Мераба Чануквадзе.
22 Авг.'17 19:26
Оппозиция выдвигает власти условия для возобновления диалога по конституционным поправкам
11 оппозиционных партий требую от парламентского большинства возвращения к начальному варианту конституционных поправок.
22 Авг.'17 17:10
Выборы местного самоуправления пройдут 21 октября
С сегодняшнего дня в Грузии начался избирательный период, который завершится в день опубликования итогового протокола по результатам выборов.
22 Авг.'17 14:15
В Боржомском ущелье вновь не удается потушить лесной пожар
На место прибыл премьер-министр Квирикашвили. В тушении пожара участвуют Азербайджан и Турция.
21 Авг.'17 18:26
Внешняя торговля Грузии за январь-июль 2017 г.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, внешняя торговля за январь-июль 2017 г. выросла на 13%.
21 Авг.'17 14:41
Две непарламентские оппозиционные партии представили общих кандидатов на пост мэра и председателя Сакребуло Тбилиси
Демократическое движение Нино Бурджаназе и Свободная Грузия Кахи Кукава объединяются к местным выборам 2017 года.
18 Авг.'17 18:29
Грузинская мечта и оппозиционные партии возобновили обсуждение конституционных поправок
К предложенному властями диалогу подключились парламентские и непарламентские оппозиционные партии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
6