В Боржоми продолжаются работы по ликвидации лесного пожара



Вертолет спускает воду на лесной пожар в Боржомсаом ущелье, 22 августа 2017. Фото: Яна Корбезашвили / Civil.ge



Сотни пожарников и спасателей продолжают борьбу с пожаром, который вспыхнул 20 августа в лесу около села Даба в Боржомском муниципалитете и объял десятки гектаров лесной площади.



В заявлении Администрации правительства Грузии от 23 августа говорится, что работы по ликвидации стихии продолжались на протяжении всей ночи. В результате, «ареал распространения огня существенно сокращен».



На месте продолжает работу Чрезвычайный штаб под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили. 23 августа в Боржомское ущелье прибыл президент страны Георгий Маргвелашвили.



За последние два дня к работам по тушению пожара присоединились два грузинских, два турецких, один азербайджанский и один белорусский вертолеты, а также из Турции был отправлен спасательный самолет. В работах по ликвидации пожара участвуют 95 пожарных-спасателей из Азербайджана и до 70 пожарников-спасателей из Армении.



Пожарные машины участвуют у тушении лесного пожара в Боржоммском ущелье, 22 августа 2017. Фото: Яна Корбезашвили / Civil.ge

Вчера вечером еще один пожар возник в Горийском муниципалитете, в Атенском ущелье. Его удалось полностью потушить прошедшей ночью.



Для борьбы с пожарами в Боржомском и Атенском ущельях президент Георгий Маргвелашвили, на основании соответствующего обращения премьер-министра, издал указ об использовании Вооруженных сил.



В работах по ликвидации пожара в Атенском ущелье наряду с 250 военнослужащими участвуют сотрудники Агентства управления ЧС МВД грузии и местные добровольцы. Вместе с ними в Атенском ущелье находились министр обороны Леван Изория и начальник Генерального штаба Владимир Чачибаия.