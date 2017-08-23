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Назначен новый губернатор региона Гуриа
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Авг.'17 / 15:08

По распоряжению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на должность губернатора региона Гуриа назначен Мераб Чануквадзе.

Нового губернатора сотрудникам Краевой администрации Гурии и руководителям Озургетского муниципалитета сегодня представил заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Каха Гуледани.

По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, Мераб Чануквадзе обладает многолетним опытом работы в публичном секторе. В 2013-2014 гг. он занимал должность первого заместителя губернатора. Несколько лет назад он также был гамгебели Озургетского муниципалитета.

На посту губернатора Мераб Чануквадзе сменил Гию Салуквадзе, который возглавлял регион с мая 2015 года. Премьер-министр отправил Салуквадзе в отставку 14 августа.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили о назначении новых губернаторов в регионах Гуриа и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети говорил на заседании правительства 10 августа. Кадровые изменения он назвал «естественным» и необходимость замены губернаторов аргументировал «новыми вызовами» и «очень амбициозным планом пространственного развития».

До этого времени вакантной остается должность губернатора региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, которую до 10 августа занимал Папуна Маргвелидзе.
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О Сивил Джорджия
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