Оппозиция выдвигает власти условия для возобновления диалога по конституционным поправкам

В ответ на предложение Грузинской мечты о возобновлении диалога по конституционным поправкам, оппозиционные партии выдвигают условия для участия в переговорах и предлагают властям вернуться к обсуждению того варианта поправок, которые предусматривали переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.



Наряду с этими условиями, 11 оппозиционных партий также считают важным сохранение правил прямых выборов президента, однако для принятия окончательного решения по этому вопросу они предлагают властям провести плебисцит.



«В случае, если Грузинская мечта разделит эту нашу позицию, мы готовы войти в диалог по другим вопросам конституционной реформы», - заявляют оппозиционные партии.



Оппозиционные партии также говорят, что правящая партия пытается «имитировать достижение консенсуса с оппозицией» и отмечают, что «возможное достижение соглашения по вопросу избирательного барьера или блоков с несколькими партиями с малым политическим весом не удовлетворит минимальные стандарты консенсуса, необходимого для конституционных поправок».



Оппозиционные партии обращаются к власти, «с большей ответственностью отнестись к вопросу реализации конституционной реформы в стране».



Письмо, направленное на имя лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе подписывают следующие партии: Новая Грузия, Европейская Грузия – Движение за свободу, Единое национальное движение, Национально-демократическая партия, Свободные демократы, движение «Государство ради народа», Республиканская партия, Гражданский альянс за свободу, Демократическая партия Грузии, Христианско-демократическая партия Грузии и Христианско-консервативная партия Грузии.



Грузинская мечта с целью обсуждения «всех важных вопросов конституционной реформы» 18 августа провела встречу с оппозиционными партиями и попросила их, в письменном виде представить те вопросы, в случае отражения которых в Конституции, оппозиционные партии поддержат новую Конституцию.



В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушании, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция выражает протест против продления срока перехода на пропорциональную избирательную систему и лишение партий права на создание избирательных блоков.



Принятие конституционных поправок в третьем и окончательном слушании планируется на осенней сессии законодательного органа.



Провести диалог по конституционным поправкам властям и оппозиции также предложил и президент Венецианской комиссии.