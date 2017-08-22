Выборы местного самоуправления пройдут 21 октября

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал правовой акт, в соответствии с которым, в качестве даты выборов органов местного самоуправления определено 21 октября 2017 года.



С изданием акта президента о назначении выборов начинается избирательный период, а это означает, что будет задействован ряд правовых обязательств, предусмотренных Избирательным кодексом, в том числе, об ограничении использования административных ресурсов, информационном обеспечении кампании в СМИ и об удвоении зарплаты для служащих Избирательной администрации.



21 октября 59 самоуправляющихся общин и пять самоуправляющихся городов, в том числе, Тбилиси, будут выбирать своих мэров и сакребуло (муниципальные собрания). На сегодняшний день на пост мэра Тбилиси выдвинуты семь кандидатов.



С целью предварительного информирования партий, президент Маргвелашвили приблизительную дату местных выборов объявил в конце июня.



Местные выборы 2017 года будут проходить в условиях спорных законодательных изменений, внесенных в Избирательный кодекс и Кодекс самоуправления.



В соответствии с законодательными изменениями, принятыми 30 июня 2017 года, количество самоуправляющихся городов сократилось с 12 до 5. Кроме того, изменения коснулись и названия исполнительного органа муниципалитета. В частности, исполнительный орган самоупавляющейся общины – гамгебели/гамгеоба – аналогично самоуправляющимся городам, будет называться мэром/мэрией, что войдут в силу с момента официального объявления результатов выборов местного самоуправления этого года.



Согласно внесенным в Избирательный кодекс поправкам, уточнено количество мажоритарных депутатов, избираемых в сакребуло их административных центров. В частности, в случае, если количество населения составляет от 4 до 10 тысяч – количество мажоритарных депутатов определено 2 депутатами, до 20 тысяч – три депутата, а до 35 избирателей – у города будет четыре мажоритарных депутата.



Поправки, внесенные в Избирательный кодекс и Кодекс самоуправления, особенно, упразднение семи городам статуса самоуправляющейся единицы, вызвали острую критику со стороны оппозиции и гражданского общества. Президент вернул указанные законодательные изменения Парламенту с мотивированными замечаниям, однако правящая Грузинская мечта преодолела вето президента.