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В Боржомском ущелье вновь не удается потушить лесной пожар
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Авг.'17 / 14:15

Сотни пожарников, спасателей и добровольцев продолжают борьбы с пожаром, который вспыхнул 20 августа около села Даба Боржомского муниципалитета и объял несколько десятков гектаров лесной площади.

По поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, с целью ликвидации пожара создан Чрезвычайный штаб, который возглавил министр внутренних дел Геогий Мгебришвили.

Под руководством премьер-министра Квирикашвили 21 августа поздно ночью в поселке Цагвери прошло заседание Чрезвычайного штаба, на котором присутствовали секретарь Совета государственной безопасности и управлению кризисами Миндиа Джанелидзе, начальник Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури, министр ВД Георгий Мгебришвили, министр регионального развития и инфраструктуры, губернатор региона Самцхе-Джавахети, председатель парламентского Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также руководители Национального лесного агентства, Департамента по управлению чрезвычайными ситуациями и пожарных служб. На заседании был разработан план мероприятий по ликвидации пожара.

По информации Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов, пожар возник на лесном участке, сгоревшем во время российско-грузинской войны 2008 года в результате авиаударов ВВС России, на площади, расположенной между восстановленными в 2014-2017 гг. лесными посадками и уцелевшими во время пожара в 2008 году лесным массивом.

По заявлению администрации правительства, пожарные и спасательные бригады в Боржомском ущелье работали безостановочно на протяжении всей ночи. Мобилизованы более 400 спасателей и около 100 рейнджеров, 500 сотрудников Департамента особых поручений МВД и десятки тяжелой техники.

«К рассвету к ликвидационным работам подключились 2 грузинских и один азербайджанский вертолеты, мобилизована тяжелая техника и живая сила, которые ночью провели 3-километровую дорогу из леса Арджеванидзе до дороги Торти, что позволило технике беспрепятственно передвигаться по направлению к главным очагам пожара», - говорится в сообщении Администрации правительства.

«К вечеру ситуация у нас будет лучше. Все делается, что необходимо, чтобы локализовать пожар», - заявил Георгий Квирикашвили 22 августа утром.

По распространяющимся сообщениям, в работах по ликвидации пожара подключаться два вертолета и самолет из Турции.

К этому времени очаги пожара локализованы и не существует опасности распространения огня в сторону населенных пунктов.
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