Внешняя торговля Грузии за январь-июль 2017 г.





Общие показатели внешней торговли за 2012-2017 гг. (млн долларов США. Цвета: красный – экспорт, синий – импорт, серый - сальдо). Источник: Служба статистики Грузии



Согласно предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 августа, в период с января по июль 2017 г. внешняя торговля Грузии выросла на 13% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 5,67 млрд долларов США.



За январь-июль 2017 года объем экспорта вырос на 28,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,44 млрд долларов США (1,14 млрд долларов США за исключением реэкспорта, что на 27,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года); Объемы импорта выросли на 8,5% и составили 4,22 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,78 млрд долларов США.



Торговый оборот Грузии с государствами Евросоюза за январь-июль 2017 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,54 млрд долларов США.



По информации Службы статистики Грузии, экспорт в страны ЕС составил 339,1 млн долларов США, что на 33,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а импорт из стран ЕС вырос на 6% и составил 1,2 млрд долларов США.



Торговля со странами СНГ за первые семь месяцев 2017 г. выросла на 30,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1,8 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ вырос на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 570,3 млн долларов США, а импорт из стран СНГ вырос на 20,7% и составил 1,23 млрд долларов США.