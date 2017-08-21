Общие показатели внешней торговли за 2012-2017 гг. (млн долларов США. Цвета: красный – экспорт, синий – импорт, серый - сальдо). Источник: Служба статистики Грузии
Согласно предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 августа, в период с января по июль 2017 г. внешняя торговля Грузии выросла на 13% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 5,67 млрд долларов США.
За январь-июль 2017 года объем экспорта вырос на 28,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,44 млрд долларов США (1,14 млрд долларов США за исключением реэкспорта, что на 27,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года); Объемы импорта выросли на 8,5% и составили 4,22 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,78 млрд долларов США.
Торговый оборот Грузии с государствами Евросоюза за январь-июль 2017 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,54 млрд долларов США.
По информации Службы статистики Грузии, экспорт в страны ЕС составил 339,1 млн долларов США, что на 33,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а импорт из стран ЕС вырос на 6% и составил 1,2 млрд долларов США.
Торговля со странами СНГ за первые семь месяцев 2017 г. выросла на 30,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1,8 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ вырос на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 570,3 млн долларов США, а импорт из стран СНГ вырос на 20,7% и составил 1,23 млрд долларов США.
Доли групп стран во внешней торговле Грузии, январь-июль 2017 г. (Первый круг: Доля групп страны в экспорте Грузии за январь-июль 2017 г. (%). Второй круг: Доля групп страны в импорте Грузии за январь-июль 2017 г. (%) Цвета: синий – страны ЕС, красный – страны СНГ, зеленый – остальные страны). Источник: Служба статистики Грузии
Доля стран ЕС во внешней торговле Грузии составил 27,2%; 23,4% в экспорте и 28,4% - в импорте (в прошлом году эти показатели составили, соответственно, 27,7%, 22,6% и 29,1%).
Доля стран СНГ составила 31,9%; 39,4% - в экспорте и 29,3% - в импорте (в прошлом году 27,5%, 31,9% и 26,2% соответственно).
По данным за январь-июль 2017 года, Турция вновь остается крупнейшим торговым партнером Грузии с товарооборотом в размере 858,7 млн долларов США; Далее следуют Россия, КНР и Азербайджан с 605,7 млн долларов США, 481,4 млн долларов США и 425,9 млн долларов США, соответственно.
Торговый оборот Грузии с Украиной составил 271,9 млн долларов США; Далее следует Германия – 265 млн долларов США; Армения – 263,8 млн долларов США; США – 223,5 млн долларов США; Болгария – 184,8 млн долларов США; Италия – 155,7 млн долларов США.
С точки зрения экспорта, Россия возглавляет список крупнейших торговых партнеров с 214,8 млн долларов США; Далее следуют Турция и КНР – с 138 млн долларов США и 129 млн долларов США, соответственно. С точки зрения импорта лидируют Турция, Россия, КНР и Азербайджан с 720,4 млн долларов США, 390,9 млн долларов США, 352 млн долларов США и 319,8 млн долларов США.
За первые семь месяцев 2017 года крупнейшей группой в экспорте были медные руды и концентраты с 243,7 млн долларов США (16,8% всего экспорта); далее следуют ферросплавы – 182,5 млн долларов США (12.6% всего экспорта); реэкспорт автомобилей – 102.3 млн долларов США (7.1% всего экспорта); вино – 83.7 млн долларов США (5.8% всего экспорта); лечебные средства – 78.6 млн долларов США (5.4% всего экспорта); неденатурированный эфирный спирт и спиртные напитки – 58.7 млн долларов США (4.1% всего экспорта); минеральные воды – млн долларов США (3.7% всего экспорта); азотосодержащие удобрения - 41.4 млн долларов США (2.9% всего экспорта); золото необработанное или полуобработанное – 41.3 млн долларов США (2.9% всего экспорта); лесные орехи – 31.8 млн долларов США (2.2% всего экспорта); остальные товары - 528 млн долларов США (36.5% всего экспорта).
За январь-июль 2017 года нефть и нефтепродукты возглавили список импортируемых товаров с 354.8 млн долларов США; далее следуют легковые автомобили – 261.2 მмлн долларов США; медикаменты – 196.5 млн долларов США; нефтяные газы и газообразные углеводороды - 194.2 млн долларов США; медные руды и концентраты – 186.8 млн долларов США; телефонные аппараты для сотовой или другой беспроводной связи – 108.1 млн долларов США; пшеница – 53.5 млн долларов США; ЭВМ - 47 млн долларов США; легковые автомобили - 40.5 млн долларов США; металлоконструкции из черного металла - 40.4 млн долларов США; остальные товары - 2.74 млрд долларов США.