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Две непарламентские оппозиционные партии представили общих кандидатов на пост мэра и председателя Сакребуло Тбилиси
Civil Georgia, Tbilisi / 21 Авг.'17 / 14:41

Две непарламентские оппозиционные партии – Демократическое движение и Свободная Грузия – к выборам местного самоуправления 2017 г. представили единых кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя Сакребуло (муниципального собрания) столицы. На пост мэра Тбилиси будет баллотироваться председатель партии Свободная Грузия Каха Кукава, а кандидатом на должность председателя Сакребуло от этих двух партий будет член Демократической Грузии Дмитрий Лорткипанидзе.

Об объединении двух партий к местным выборам сегодня заявила бывший председатель Парламента, лидер Демократической Грузии Нино Бурджанадзе. До представления кандидатов к выборам она рассказала о целях и задачах нового оппозиционного объединения.

По словам Нино Бурджанадзе, выборы местного самоуправления имеют огромное значение «для завтрашнего дня Грузии». «Этими выборами и реальными изменениями должно начаться завершение неформального правления Бидзины Иванишвили», - отметила лидер Демократической Грузии.

Нино Бурджанадзе говорила о значении объединения оппозиционных сил. «Только единый оппозиционный кандидат может одержать победу над властью: как минимум, достичь второго тура, а во втором туре появится реальный шанс победы», - заявила Бурджанадзе. В то же время, она выразила сожаление в связи с тем, что остальные оппозиционные силы на передний план выдвинули партийный интересы и отказались от текущих консультаций по поводу объединения.

При представлении Кахи Кукава и Дмитрия Лорткипанидзе, Нино Бурджанадзе отметила, что «эти два человека, вместе с членам своей команды, создадут ту команду в столице, которая присмотрит за городом и сделает все для того, чтобы служить именно народу, а не неформальному правлению».

«У нас уже есть опыт совместной борьбы, когда 26 мая 2011 года вместе стояли на проспекте Руставели и тогда наша борьба оказалась одним из решающих листов в завершении прежней власти», - заявил кандидат в мэры Тбилиси Каха Кукава, - «Я уверена, что мы и сейчас внесем решающую долю в завершении сегодняшней уродливой коабитационной системы», - отметил лидер Свободной Грузии.

По словам Кукава, в ближайшее время обществу будет представлена основанная на «национальных ценностях» программа, чтобы у избирателя «был реальный выбор не между либеральными и либеральными силами, а между либеральными и национальными политическими силами». В новой «национальной программе», по словам Кукава, будет «очень много новых и новаторских предложений, как в сфере экономики, так и нелегальной иммиграции и многих других сферах».

Кроме Демократического движения и Свободной Грузии, к этому времени своих кандидатов в мэры Тбилиси уже представили пять политических партий и одна инициативная группа.

Правящая партия Грузинская мечта в качестве кандидата на должнось мэры столицы представила бывшего министра энергетики Каху Каладзе; Единое национальрное движение – бывшего заместителя генерального директора телекомпании «Рустави-2», ведущего информационного выпуска «Курьер» Заала Удумашвили; От имени Европейской Грузии будет баллотироваться член Парламента Элене Хоштария. Кандидатом Движения за строительство будет Тенгиз Шергелашвили. А кандидатом Альянса патриотов будет вице-спикер Парламента Ирма Инашвили.

На выборах в качестве независимого кандидата в мэры Тбилиси предстанет член Сакребуло столицы Алеко Элисашвили, которого выдвинула инициативная группа.

Подготовка к местным выборам 2017 г. проходит на фоне внесенных в Кодекс самоуправления спорных законодательных изменений.

По предварительным данным, выборы местного самоуправления пройдут в конце третьей недели октября.
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