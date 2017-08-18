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Последнее обновление: 18:29 - 18 Авг.'17
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Грузинская мечта и оппозиционные партии возобновили обсуждение конституционных поправок
Civil Georgia, Tbilisi / 18 Авг.'17 / 18:29

Представители парламентских и непарламентских оппозиционных партия присутствуют на организованной правящей Грузинской мечтой встрече, целью которой является достижение консенсуса между представителями власти и оппозиции по конституционным поправкам.

К участникам встречи обратился лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, который предложил оппозиционным партиям еще раз «обсудить все важные вопросы конституционной реформы» и попросил их, зафиксировать те вопросы, в случае учета которых они поддержат новую Конституцию.

«Думаю, между нами состоится соглашение по главному: это новая Конституция, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны, защиту прав человека и мирное сосуществование для всех членов общества», - отметил лидер парламентского большинства.

До начала встречи Грузинской мечты и оппозиционных партий неправительственные организации распространили совместное заявление о необходимости достижения консенсуса по конституционным поправкам.

«Призываем стороны, не руководствоваться узкими партийными позициями и принимать решения в соответствии с интересами страны. Мы считаем, что особая ответственность за позитивное завершение этого процесса возлагается на правящую политическую партию. Надеемся, что правящая политическая партия сделает конкретные шаги для достижения консенсуса», - отмечают неправительственные организации.

«В первую очередь, необходимо, чтобы консенсус состоялся вокруг парламентской избирательной системы», - заявляют представители гражданской общественности и добавляют, что «в условиях, когда соглашение не достигнуто и сохранится несправедливая избирательная система, мы получим Конституцию, принятую одной партией, что разожжет политическое противостояние, усилит напряженность между политическими партиями, повредит репутации страны, затруднит стабильное развитие страны и сближение Грузии с евроатлантическими структурами».

Арчил Талаквадзе несколько дней назад от имени власти предложил оппозиционным партиям, возобновить обсуждение конституционных поправок.

В проекте конституционных поправок, который был принят Парламентом в первом и втором слушании, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция выражает протест в связи с тем, что переход на пропорциональную избирательную систему переносится до 2024 года, а партии лишаются возможности создавать предвыборные блоки.

Принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на осенней сессии законодательного органа.

Провести диалог по конституционным поправкам властям Грузии и оппозиции также предложил и президент Венецианской комиссии.
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