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Лидеры Грузии осуждают теракт в Барселоне
Civil Georgia, Tbilisi / 18 Авг.'17 / 13:07

Лидеры Грузии осудили произошедший в Барселоне террористический акт, в результате которого 13 человек погибли, а более 100 получили увечья.

«Выражаю сильное сожаление в связи с произошедшим в Барселоне, Испания, террористическим актом, который вызвал жертвы. Выражаю искреннее сочувствие правительству Испании, испанскому народу», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

«Терроризм угрожает гражданам мира уже новыми методами жестокости. Гибнут совершенно невинные люди. Верю, что цивилизованный мир сможет справиться с этим огромным вызовом и добьется мира. Мы должны сделать все для того, чтобы победить терроризм, чтобы люди получили возможность для мирной жизни», - добавил он.

Президент Георгий Маргвелашвили также опубликовал краткое заявление, согласно которому, он «шокирован» произошедшим в Барселоне терактом.

«Мы вместе с международным содружеством продолжим борьбу против этой большой угрозы современности», - заявил президент Маргвелашвили.

«В эти минуты испытания, от имени грузинского народа и своего имени, выражаю соболезнование семьям погибших, выражаю твердую поддержку властям и народу Испании», - говорится в заявлении президента Грузии.

Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе также осудил произошедший в Барселоне теракт и отметил, что «терроризм остается главным вызовом в современном мире».

«Грузия продолжит борьбу против этого глобального вызова вместе с нашими дружескими и союзническими странами. Мы все вместе продолжим работу для достижения мира и безопасности», - заявил глава Парламента.
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