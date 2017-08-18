Лидеры Грузии осуждают теракт в Барселоне

Лидеры Грузии осудили произошедший в Барселоне террористический акт, в результате которого 13 человек погибли, а более 100 получили увечья.



«Выражаю сильное сожаление в связи с произошедшим в Барселоне, Испания, террористическим актом, который вызвал жертвы. Выражаю искреннее сочувствие правительству Испании, испанскому народу», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



«Терроризм угрожает гражданам мира уже новыми методами жестокости. Гибнут совершенно невинные люди. Верю, что цивилизованный мир сможет справиться с этим огромным вызовом и добьется мира. Мы должны сделать все для того, чтобы победить терроризм, чтобы люди получили возможность для мирной жизни», - добавил он.



Президент Георгий Маргвелашвили также опубликовал краткое заявление, согласно которому, он «шокирован» произошедшим в Барселоне терактом.



«Мы вместе с международным содружеством продолжим борьбу против этой большой угрозы современности», - заявил президент Маргвелашвили.



«В эти минуты испытания, от имени грузинского народа и своего имени, выражаю соболезнование семьям погибших, выражаю твердую поддержку властям и народу Испании», - говорится в заявлении президента Грузии.



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе также осудил произошедший в Барселоне теракт и отметил, что «терроризм остается главным вызовом в современном мире».



«Грузия продолжит борьбу против этого глобального вызова вместе с нашими дружескими и союзническими странами. Мы все вместе продолжим работу для достижения мира и безопасности», - заявил глава Парламента.