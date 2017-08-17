Чарльз Купчан: По вопросу о членстве Грузии в НАТО нет согласия



Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета. Фото: Голос Америки



Журналист Голоса Америки Анна Каландадзе беседовала с профессором Джорджтаунского университета, со старшим экспертом Совета внешних отношений и бывшим членом Совета безопасности США (2014-2017 гг.) Чарльзом Купчаном по вопросам российско-грузинской войны, о будущем европейской интеграции Грузии и об отношениях между США и Россией.

Как вам вспоминается российско-грузинская война 2008 года, что было ее катализатором и чему научилось международное сообщество у этой войны?

Думаю, войной 2008 года Россия показала военную мощь и давление, чтобы распространить и сохранить влияние на т.н. ближайшее соседство. А этот конкретный случай был продуктом возрастающей риторики между тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили и правительством России. По мнению многих, Грузия подстрекнула Россию своими военными действиями и угрозами в отношении Южной Осетии, но, в целом, это было еще одной демонстрацией собственной силы со стороны России для установления контроля в т.н. ближнем соседстве. Эти действия очень похожи на те, что сделала Москва в Украине в 2014 г.



Насколько адекватной была международная реакция, которая последовала за этим противостоянием?



Считаю, что в случае Грузии международная реакция была умеренной по сравнению с российской интервенцией в Украину. Есть мнения, что реакция США или их европейских союзников не была соответствующей постольку поскольку было желание сбалансировать отношения с Россией. Но это сделали невозможным действия россии в Украине в 2014 году. После этого началось разрушение отношений между Россией и Западом.



Что является окончательной целью России, когда в Грузии происходит постоянное передвижение границ? Согласны ли вы с тем, что это ползучая оккупация?



Думаю, действия России в Грузии являются частью более широкомасштабных действий Москвы, это касается действий Кремля в Донбассе, в Приднестровье, где Кремль использует силу для приостановления прозападной интеграции этих стран, в том числе, вступления в ЕС и НАТО. Я точно считаю, что перемещение границ Москвой в Грузии является ползучей оккупацией, в этой стране сейчас 20% находится под контролем России.



Был ли визит президента Владимира Путина в Абхазию ответом на визит вице-президента США в Грузию и его заявления поддержки в отношении Грузии?



Сложно сказать, почему решил Путин отправиться в Абхазию. Была годовщина войны, возможно это могло стать причиной. Но очевидно, что то, что мы видим в последние месяцы – это уже эскалация отношений между Москвой и Америкой. Недавно Конгресс с большой разницей принял законодательство санкций против России. Его подписал и президент. Мы видели, как выдворила Россия большой состав американских дипломатов из Посольства в Москве. И наконец мы видели соревнование визитами – Майк Пенс побывал в Грузии, на Балканах, в Прибалтике, за чем последовал визит Путина в Абхазию. Все это развивается на фоне растущей напряженности между Россией и НАТО – НАТО направляет дополнительно несколько десятков тысяч солдат в Польшу и Прибалтику, Россия же позже готовится к очень, очень важным военным учениям.



Как бы вы разъяснили активизировавшиеся отношения между США и Грузией?



США активно поддерживали, начиная с президентства Джорджа Буша, этапом войны и включая период президентства Барака Обама. Так продолжалось до аннексии Украины, а после этого Администрация США уделила новое внимание отношениям России со странами ближнего соседства. Верю, что когда президент Трамп пришел в Белый дом, Центральную и Восточную Европу объяло волнение в связи с поддержкой со стороны США. Причиной этого были заявления президента о сближении с Россией, о якобы отмене санкций против России из-за Украины, и т.д. Но после прихода к власти Администрации Трампа однозначно было объявлено, что продолжится поддержка времен Обама в отношении молодых демократий. В то же время, скажу и то, что Грузия находится немного в неловком положении: желает вступить в НАТО, но внутри альянса по этому вопросу консенсус не достигнут, тем более, когда Россия занимает территории этой страны. Частично именно из-за этого и есть, что активно развиваются отношения там, где это возможно - в контексте отношений НАТО-Грузия, в контексте военного сотрудничества США и Грузии. Таким образом, в отношениях с Грузией существует твердая сеть поддержки, которая ставит своей целью содействие ее демократии, ее западным устремлениям и совместимости с западными демократиями.



В одной из ваших последних статей в «Вашингтон Пост» вы пишете, что было бы ошибкой поставка летального вооружения Украине? Объясните нам, почему?



В Украине создалась очень опасная ситуация, что сопровождается в продолжающемся кровопролитии в Донбасском регионе – на линии, связывающей сепаратистов и силы Украины. Думаю, что США и европейские союзники должны оказывать Украине финансовую, военную помощь, а также обеспечить тренингами. Несмотря на это, считаю, что поставка Киеву летального вооружения еще более накаляет обстановку. Тут главное учитывать, что Россия обладает военным преимуществом по сравнению с Украиной, так же как это было в случае с Грузией. Еще один вопрос: поставка вооружений Киеву прольет воду на мельницу России. Вместо этого нам надлежит ужесточить санкции и изыскать пути политического урегулирования. Вместе с тем, в Европе также не согласны с поставкой Киеву летального вооружения. США должны быть солидарны с европейскими союзниками и нам надлежит сформировать твердую, единую позицию вместе с нашими европейскими союзниками. Поставки оборонительного вооружения Вашингтоном Украине может вызвать раскол с Европой. В итоге, это будет работать на пользу Путину.



В вашей книге «Финальная граница НАТО» вы пишете, что было бы ошибкой рассматривать Россию, как «прокаженную». Какую оценку вы дали бы нынешним двусторонним отношениям?



Двусторонние отношения сейчас очень обострены. Россия все больше накаляет обстановку. Трамп же уточнил, что не собирается входить в сделку с Путиным. Сегодня отношения более всего ухудшены после Холодной войны. Я бы выделил несколько вопросов: пока не исправиться обстановка в Украине, пока не будет урегулирована ситуация в Сирии – где Россия вместе с Ираном и Хезболлой подстрекает режим Асада, пока там не завершится гражданская война и пока не взглянем в глаза напряженности между Россией и НАТО в военной сфере – отношения между США и россией будут развиваться очень сложно.



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