Тбилиси осуждает задержание грузинского активиста в Ахалгори

Представители властей Грузии и народный защитник Уча Нануашвили осудили факт задержания прокуратурой сепаратистских властей Южной Осетии проживающей в Ахалгори гражданской активистки Тамары Меаракишвили. Задержание гражданского активиста в Тбилиси назвали «незаконным пресечением свободы» и «ограничением свободы выражения».



Тамара Меаракишвили, которая является внештатным корреспондентом онлайн издания «Нетгазети» и Радио «Свобода», была задержана прокуратурой оккупированной Южной Осетии 16 августа. 17 августа ее освободили, но вновь вызвали на допрос на 18 августа. По словам Меаракишвили, она подозревается в клевете против правящей партии Южной Осетии «Единая Осетия». Как заявила телекомпании «Рустави-2» дочь Тамары Меаракишвили 17 августа, югоосетинские правоохранители провели обыск в доме ее матери и изъяли старые документы.



Тамара Меаракишвили часто пишет о проблемах в Ахалгори и известна своим критическим отношением к властям оккупированной Южной Осетии.



Задержание Тамары Меаракишвили народный защитник Грузии Уча Нануашвили оценил, как «незаконное пресечение свободы, давление на гражданского активиста и ограничение ее свободы выражения».



«Это задержание нужно оценить, как ее принуждение навсегда покинуть Ахалгори.. Вызывает обеспокоенность, что давление в отношении гражданских активистов и неправительственных организаций в т.н. Южной Осетии приняло регулярный характер», - говорится в заявлении народного защитника от 16 августа.



«Будь то этническая чистка, угнетение грузин, запрет обучения на грузинском языке, похищение наших активистов или граждан, все это является проявлением лица оккупационного режима», - заявила 17 августа парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе. По ее словам, «очень важно, чтобы мы приняли все меры для того, чтобы осудить этот факт, чтобы международное сообщество активно осудило это действие, и что самое главное, чтобы мы все позаботились, чтобы права наших граждан были защищены надлежащим образом».



Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили также прокомментировала задержание Меаракишвили.



«Очень важно, чтобы у Тамары Меаракишвили, ее семьи и всех семей, которые проживают сегодня по ту сторону колючих ограждений, в том числе, Ахалгорском районе, была бы возможность для продолжения безопасной жизни и пространство для гражданской активности. Это их право», - заявила Цихелашвили 17 августа.



На задержание грузинского активиста откликнулись также и неправительственные организации.



Они говорят о риске, что уголовное преследование против Меаракишвили «может принять самовольный и дискриминационный характер».



«Призываем правительство Грузии, использовать все имеющиеся на руках дипломатические и правовые механизмы, в том числе, форматы переговоров, ресурс международных организаций с целью обеспечения безопасности и защиты прав Т. Меаракишвили и членов ее семьи», - говорится в заявлении НПО.



С целью защиты прав и обеспечения безопасности Тамары Меаракишвили, НПО призывают международное сообщество, использовать дипломатические и политические механизмы для воздействия на Россию и цхинвальские власти.



Это не первый случай, когда де-факто власти Южной Осетии оказывают давление на Меаракишвили. По информации «Нетгазети», в июле ее также вызвали в прокуратуру оккупированной Южной Осетии, что, по словам самой Меаракишвили, ставило своей целью ее запугивание.