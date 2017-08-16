С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
16 августа:
- В 10:30 ч. российские ВВС сбрасывают бомбы в лесу недалеко от села Хандаки Каспского района, следствие чего возникает лесной пожар.
- В 12:30 ч. российские военные взрывают мост около села Гракали Каспского района.
- В 16:00 ч. Россия не разрешает турецким и украинским самолетам войти в воздушное пространство Грузии и оказать помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье, возникшего в результате авиаударов российских ВВС.
- Российские военные укрепляют свои позиции в масштабах Центральной Грузии.
- В 18:00 ч. российские военные на танках и бронетехнике въезжают в Ахалгори.
- В 18:30 российские ВВС сбрасывают бомбы в лесах вокруг Сурами.
- Президент США Джордж Буш заявляет, что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии и дебаты на эту тему неуместны.
- По распространяющимся сообщениям, российские военные начинают предлагать российские паспорта местному населению Ахалгорского муниципалитета.
Последующие события
- В период после войны российские войска сохраняют свои позиции и перемещаются по центральным регионам Грузии, а Вооруженные силы Грузии были расположены севернее Тбилиси. Ахалгорский муниципалитет, который после объявления Грузией независимости в 1991 году подчинялся контролю Тбилиси, был захвачен российскими войсками. Такая же судьба постигла Кодорское ущелье, которое после вооруженного конфликта 1992-1993 гг. было единственной частью Абхазии, подчиненной контролю Тбилиси. В грузинских селах вокруг Цхинвали была проведена этническая чистка, дома этнических грузин уничтожены, чтобы грузинское население не имело возможности вернуться в них.
- 17 августа осетинские боевики последовали за российскими войсками в Ахалгорский муниципалитет, а их лидер Эдуард Кокойты заявил, что «грузинским беженцам, которые покинули села в Южной Осетии, не должны позволить» вернуться в свои дома.
- 19 августа российские военные на железнодорожной линии около села Гоми разместили бетонные плиты.
- 20 августа российские военные оккупировали село Переви Сачхерского района. В то же время, Россия не поддержала резолюцию СБ ООН о ситуации в Грузии, которая была подготовлена Францией.
- 21 августа российские военные остановили посла Франции грузии Эрика Фурнье, который направлялся из Сачхере в Тбилиси, что вызвало протест со стороны Франции. Белый дом заявил, что Россия не выполняет взятых обязательств об отводе своих войск.
- 22 августа сепаратистский лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что расположенные в Цхинвальском регионе грузинские селы «полностью уничтожены». Российские военные покинули город Гори.
- 23 августа российские войска создали систему блокпостов на грузинской территории за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
- 24 августа американский военный корабль USS McFaul вошел в порт Батуми.
- 26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, Россия признает независимость двух регионов Грузии. Множество стран и международных организаций осудили это действие и подчеркнуто поддержали территориальную целостность Грузии.
- 27 августа министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что осуществлялась этническая чистка грузин.
- 28 августа Парламент Грузии единогласно принял заявление, в котором расположенные на территории Грузии российские вооруженные сил объявлены оккупационной силой, а Абхазия и Цхинвальский регион – оккупированными Россией территориями.
- Human Rights Watch (HRW) заявила 29 августа, что спутниковые фотографии, опубликованные программой ООН UNOSAT, подтверждают, что грузинские села в Цхинвальском регионе сожжены. После признания Москвой независимости двух регионов Грузия приняла решение о прекращении дипломатических отношений с Россией.
- 1 сентября десятки тысяч граждан Грузии провели в Тбилиси акцию «Живой цепи» против российской оккупации.
- 2 сентября президент России Дмитрий Медведев заявил, что в глазах Москвы президент Саакашвили «уже не существует» и назвал его «политическим трупом».
- 6 сентября министры иностранных дел ЕС приняли решение об отправке наблюдателей в Грузию.
- 8 сентября после прошедших в Москве переговоров президенты Франции и России договорились, что Россия в течение одного месяца должна вывести свои войска с территорий за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
- 12 сентября президент россии Дмитрий Медведев предупредил НАТО против принятия Грузии в альянс.
- 13 сентября российские войска упразднили пять блокпостов в Западной Грузии, в том числе и в городе Поти. Другие блокпосты за пределами Абхазии и Цхинвальского региона оставались на месте.
- 17 сентября президент России подписал с лидерами Сухуми и Цхинвали «Договоры о сотрудничестве и дружбе». Документы предусматривали постоянное размещение российских войск в обоих регионах.
- 23 сентября в Грузию прибыли первые наблюдатели Евросоюза.
- Миссия наблюдателей ЕС в Грузии 1 октября официально приступила к патрулированию.
- 8 октября российские военные покидают блокпосты за пределами Абхазии и Цхинвальского региона. Однако Ахалгорский муниципалитет, грузинские села вокруг Цхинвали и Кодорское ущелье, вместе с остальными территориями вновь остаются оккупированными, чем нарушается Шестипунктовое соглашение о прекращении огня т 12 августа, согласно которому, российские войска должны были вернуться на позиции, существовавшие до войны.