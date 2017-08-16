О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 20:08 - 16 Авг.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 16 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 16 Авг.'17 / 20:08

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

16 августа:

  • В 10:30 ч. российские ВВС сбрасывают бомбы в лесу недалеко от села Хандаки Каспского района, следствие чего возникает лесной пожар.
  • В 12:30 ч. российские военные взрывают мост около села Гракали Каспского района.
  • В 16:00 ч. Россия не разрешает турецким и украинским самолетам войти в воздушное пространство Грузии и оказать помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье, возникшего в результате авиаударов российских ВВС.
  • Российские военные укрепляют свои позиции в масштабах Центральной Грузии.
  • В 18:00 ч. российские военные на танках и бронетехнике въезжают в Ахалгори.
  • В 18:30 российские ВВС сбрасывают бомбы в лесах вокруг Сурами.
  • Президент США Джордж Буш заявляет, что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии и дебаты на эту тему неуместны.
  • По распространяющимся сообщениям, российские военные начинают предлагать российские паспорта местному населению Ахалгорского муниципалитета.

Последующие события

  • В период после войны российские войска сохраняют свои позиции и перемещаются по центральным регионам Грузии, а Вооруженные силы Грузии были расположены севернее Тбилиси. Ахалгорский муниципалитет, который после объявления Грузией независимости в 1991 году подчинялся контролю Тбилиси, был захвачен российскими войсками. Такая же судьба постигла Кодорское ущелье, которое после вооруженного конфликта 1992-1993 гг. было единственной частью Абхазии, подчиненной контролю Тбилиси. В грузинских селах вокруг Цхинвали была проведена этническая чистка, дома этнических грузин уничтожены, чтобы грузинское население не имело возможности вернуться в них.
  • 17 августа осетинские боевики последовали за российскими войсками в Ахалгорский муниципалитет, а их лидер Эдуард Кокойты заявил, что «грузинским беженцам, которые покинули села в Южной Осетии, не должны позволить» вернуться в свои дома.
  • 19 августа российские военные на железнодорожной линии около села Гоми разместили бетонные плиты.
  • 20 августа российские военные оккупировали село Переви Сачхерского района. В то же время, Россия не поддержала резолюцию СБ ООН о ситуации в Грузии, которая была подготовлена Францией.
  • 21 августа российские военные остановили посла Франции грузии Эрика Фурнье, который направлялся из Сачхере в Тбилиси, что вызвало протест со стороны Франции. Белый дом заявил, что Россия не выполняет взятых обязательств об отводе своих войск.
  • 22 августа сепаратистский лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что расположенные в Цхинвальском регионе грузинские селы «полностью уничтожены». Российские военные покинули город Гори.
  • 23 августа российские войска создали систему блокпостов на грузинской территории за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
  • 24 августа американский военный корабль USS McFaul вошел в порт Батуми.
  • 26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, Россия признает независимость двух регионов Грузии. Множество стран и международных организаций осудили это действие и подчеркнуто поддержали территориальную целостность Грузии.
  • 27 августа министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что осуществлялась этническая чистка грузин.
  • 28 августа Парламент Грузии единогласно принял заявление, в котором расположенные на территории Грузии российские вооруженные сил объявлены оккупационной силой, а Абхазия и Цхинвальский регион – оккупированными Россией территориями.
  • Human Rights Watch (HRW) заявила 29 августа, что спутниковые фотографии, опубликованные программой ООН UNOSAT, подтверждают, что грузинские села в Цхинвальском регионе сожжены. После признания Москвой независимости двух регионов Грузия приняла решение о прекращении дипломатических отношений с Россией.
  • 1 сентября десятки тысяч граждан Грузии провели в Тбилиси акцию «Живой цепи» против российской оккупации.
  • 2 сентября президент России Дмитрий Медведев заявил, что в глазах Москвы президент Саакашвили «уже не существует» и назвал его «политическим трупом».
  • 6 сентября министры иностранных дел ЕС приняли решение об отправке наблюдателей в Грузию.
  • 8 сентября после прошедших в Москве переговоров президенты Франции и России договорились, что Россия в течение одного месяца должна вывести свои войска с территорий за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
  • 12 сентября президент россии Дмитрий Медведев предупредил НАТО против принятия Грузии в альянс.
  • 13 сентября российские войска упразднили пять блокпостов в Западной Грузии, в том числе и в городе Поти. Другие блокпосты за пределами Абхазии и Цхинвальского региона оставались на месте.
  • 17 сентября президент России подписал с лидерами Сухуми и Цхинвали «Договоры о сотрудничестве и дружбе». Документы предусматривали постоянное размещение российских войск в обоих регионах.
  • 23 сентября в Грузию прибыли первые наблюдатели Евросоюза.
  • Миссия наблюдателей ЕС в Грузии 1 октября официально приступила к патрулированию.
  • 8 октября российские военные покидают блокпосты за пределами Абхазии и Цхинвальского региона. Однако Ахалгорский муниципалитет, грузинские села вокруг Цхинвали и Кодорское ущелье, вместе с остальными территориями вновь остаются оккупированными, чем нарушается Шестипунктовое соглашение о прекращении огня т 12 августа, согласно которому, российские войска должны были вернуться на позиции, существовавшие до войны.

На эту же тему
Последние новости
16 Авг.'17 20:08
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 16 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
16 Авг.'17 18:51
Альянс патриотов представил своего кандидата в мэры Тбилиси
За пост мэра столицы будет бороться вице-спикер Парламента Ирма Инашвили.
16 Авг.'17 14:53
Ежегодный доклад США о религиозной свободе в Грузии
Доклад, который касается развивавшихся в Грузии событий, был опубликован Государственным департаментом 15 августа.
15 Авг.'17 19:38
ГМ выступает с инициативой диалога по конституционным поправкам
Арчил Талаквадзе предлагает оппозиционным партиям обсудить «все важные вопросы конституционной реформы».
15 Авг.'17 14:39
ССГ: ПИИ в Грузию в 2016 г. составили 1,56 млрд долларов США
Окончательные данные были пересмотрены с первоначально названных 1,64 млрд долларов США.
15 Авг.'17 13:13
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 15 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
14 Авг.'17 16:16
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 14 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
14 Авг.'17 15:03
В Тбилиси отметили 25-ую годовщину начала конфликта в Абхазии
В результате конфликта 25 лет назад погибли около 10 000 человек, а сотни тысяч превратились в вынужденно перемещенных лиц.
13 Авг.'17 23:12
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 13 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
12 Авг.'17 22:25
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 12 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
100