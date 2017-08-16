Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 16 августа

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.



Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



16 августа:

В 10:30 ч. российские ВВС сбрасывают бомбы в лесу недалеко от села Хандаки Каспского района, следствие чего возникает лесной пожар.

в лесу недалеко от села Хандаки Каспского района, следствие чего возникает лесной пожар. В 12:30 ч. российские военные взрывают мост около села Гракали Каспского района.

мост около села Гракали Каспского района. В 16:00 ч. Россия не разрешает турецким и украинским самолетам войти в воздушное пространство Грузии и оказать помощь в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье, возникшего в результате авиаударов российских ВВС.

Российские военные укрепляют свои позиции в масштабах Центральной Грузии.

в масштабах Центральной Грузии. В 18:00 ч. российские военные на танках и бронетехнике въезжают в Ахалгори.

в Ахалгори. В 18:30 российские ВВС сбрасывают бомбы в лесах вокруг Сурами.

в лесах вокруг Сурами. Президент США Джордж Буш заявляет , что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии и дебаты на эту тему неуместны.

, что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии и дебаты на эту тему неуместны. По распространяющимся сообщениям, российские военные начинают предлагать российские паспорта местному населению Ахалгорского муниципалитета.

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