Альянс патриотов представил своего кандидата в мэры Тбилиси

К запланированным на октябрь выборам местного самоуправления Альянс патриотов в качестве своего кандидата в мэры Тбилиси представил одного из лидеров партии, вице-спикера Парламента Ирму Инашвили.



Кандидата в мэры 16 августа представил председатель Альянса патриотов Давид Тархан-Моурави.



Тархан-Моурави подверг критике действующую в Грузии избирательную систему и говорил о значении выборов местного самоуправления.

«Мы не должны смотреть на это, как на просто выборы местного самоуправления, как с точки зрения развития и обустройства города или села. Мы должны превратить этот процесс в политический процесс», - заявил Тархан-Моурави.



«Выборы пройдут на фоне масштабных акций протеста. Организатором этих акций будет Альянс патриотов и необходима фигура, которая сможет превратить эти выборы в политический процесс. Такой фигурой является Ирма Инашвили», - заявил председатель Альянса патриотов во время представления кандидата в мэры.



По его же словам, Ирма Инашвили является «борцом, очень принципиальным человеком», который «придаст этим выборам совершенно иной дух».



Существенную часть своего выступления Ирма Инашвили также уделила недостаткам избирательной системы.



«Уже 25 лет мэры, гамгебели, мы все хорошо знаем, что грубо вмешиваются в избирательный процесс, манипулируют избрательным списками, заругивают избирателя», - отметила Ирма Инашвили и добавила: «Это должны быть борьба за свободные выборы, это должна быть борьба против узурпации выборов – какой процесс сейчас идет, это должна быть борьба за свободу».



Кроме Альянса патриотов к выборам мэра Тбилиси своих кандидатов уже представили четыре политические партии и одна инициативная группа.



Правящая партия Грузинская мечта в качестве кандидата в мэры представила бывшего министра энергетики Каху Каладзе; Единое национальное движение представило бывшего заместителя генерального директора телекомпании «Рустави-2» Заала Удумашвили; от имени Европейской Грузии за этот пост будет бороться член Парламента Элене Хоштария. Кандидатом «Движения за строительство» будет Тенгиз Шергелашвили. В качестве независимого кандидата в выборах будет участвовать член Сакребуло Тбилиси Алеко Элисашвили, которого представила инициативная группа.



Подготовка к местным выборам 2017 года проходит на фоне спорных законодательных изменений, внесенных в Кодекс самоуправления.



По предварительным данным, выборы пройдут в конце третьей недели октября 2017 года.