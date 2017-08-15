ГМ выступает с инициативой диалога по конституционным поправкам

За несколько недель до организованной Венецианской комиссией встречи в Страсбурге, которая пройдет 6 сентября, парламентское большинство предложило оппозиционным партиям возобновить обсуждение конституционных поправок. С этим предложением сегодня выступил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



«Наша команда готова использовать оставшееся до осенней сессии время для политического диалога. Соответственно, всем квалифицированным оппозиционным партиям предлагаем собраться на текущей неделе и возобновить обсуждение вокруг конституционных поправок», - заявил лидер конституционного большинства.



«Важно, до встречи с Страсбурге еще раз обсудить все важные вопросы конституционной реформы», - добавил Арчил Талаквадзе.



Парламентские оппозиционные партии сразу же откликнулись на предложение Грузинской мечты.



По словам представителя Единого национального движения Ники Руруа, партия готова подключиться к диалогу, если Грузинская мечта откажется от упразднения правил прямых выборов президента и вернется к обсуждению того конституционного проекта, который предусматривал переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.



Готовность к консультациям выразили также представители Европейской Грузии.



«Пропорциональная избирательная система, такие детали, связанные с (избирательной) системой, как нераспределенные мандаты и создание блоков, (прямые) президентские выборы – мы готовы беседовать по этим вопросам конструктивно, вместе с другими партиями», - отметил вице-спикер Парламента, представитель Европейской Грузии Серги Капанадзе.



Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил властям Грузии и оппозиционным партиям, собраться 6 сентября в Страсбурге для проведения диалога по конституционным поправкам.



В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция выражает протест в связи с отсрочкой даты перехода на пропорциональную системы выборов Парламента и упразднение партиям прав на объединение в избирательные блоки.



Принятие конституционных поправок в третьем слушании планируется на осенней сессии.