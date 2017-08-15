ССГ: ПИИ в Грузию в 2016 г. составили 1,56 млрд долларов США



Показатели прямых иностранных инвестиций и реинвестиций за 2012-2016 гг. в долларах США. Источник: Служба статистики Грузии

Согласно окончательным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 августа, в 2016 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Гшрузию составил 1,56 млрд долларов США, что на 0,1% больше уточненных данных за 2015 г.



Эти последние показатели были пересмотрены после опубликованных в марте предварительных данных, по которым, размеры ПИИ составляли 1,64 млрд долларов США.



По уточненным данным, объемы ПИИ в первом квартале 2016 г. составили 390 млн долларов США, во втором квартале увеличились до 404,2 млн долларов США, в третьем еще больше – до 501,3 млн долларов США, а в последнем квартале сократились до 270,1 млн долларов США.



Наибольшая доля ПИИ в 2016 году пришлась на сферу транспорта и связи – 671,9 млн долларов США (в 2015 г. – 584,6 млн долларов США). Далее идет строительство – 129,5 млн долларов США; финансовый сектор – 129 млн долларов США; перерабатываюущая промышленность – 124,5 млн дооларов США; энергосектор – 117,3 млн долларов США; недвижимость – 113,6 млн долларов США; гостиницы и рестораны – 52,4 млн дооларов США; горнодобывающая промышленность – 49 млн долларов США; здравоохранение – 28,8 млн долларов США.



Наибольшее количество ПИИ в Грузию в 2016 году было привлечено из Азербайджана – 558 млн долларов США, за ним следуют компании, зарегистрированные в Турции и Великобритании – 203,5 млн долларов США и 118 млн долларов США, соответственно. В прошлом году объемы ПИИ, поступивших из Нидерландов, составили 97,2 млн долларов США, из Люксембурга – 88,3 млн дооларов США; Панамы – 75,7 млн дооларов США; Чехии – 64,1 млн дооларов США; США – 53,6 млн дооларов США; Британских Виргинских островов – 44,5 млн долларов США.