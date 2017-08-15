С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
15 августа:
- Сепаратистский лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты заявляет, что осетинские боевики «уничтожили все» и что этническим грузинам не позволят вернуться в свои села.
- Председатель сепаратистского парламента Южной Осетии Знаур Гассиев говорит российским журналистам: «Война больше не начнется. Мы сделали гадкое дело, я знаю. Но грузины сюда больше не вернутся - мы сожгли все их дома в анклавах».
- Российские войска продолжают оккупацию города Гори и не пускают грузинскую полицию в город.
- Осетинские боевики грабят журналиста в Карельском районе; В Поти российские военные на короткое время задерживают еще двух журналистов.
- Human Rights Watch подтверждает, что Россия использовала кластерные бомбы в населенных пунктах во время войны, что вызвало жертвы среди мирного населения.
- К около 15:30 ч. российские военные вертолеты открывают огонь по лесам в Боржомском ущелье, что вызвало масштабный лесной пожар.
- Российские военные грабят и уничтожают здания и корабли Береговой охраны Грузии в Поти.
- В 18:30 ч. российские военные начинают двигаться на восток по центральной автомагистрали. Они останавливаются в селе Игоети и устанавливают блокпост.
- В около 21:00 ч. российские военные устанавливают блокпост в Хашури.
- Канцлер Германии Ангела Меркел заявляет, что в позиции в отношении членства Грузии в НАТО нет никаких изменений.
- Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила Тбилиси. На совместной пресс-конференции с госсекретарем президент Саакашвили говорит о недостатке поддержки со стороны запада.