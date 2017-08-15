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Последнее обновление: 19:38 - 15 Авг.'17
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Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 15 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 15 Авг.'17 / 13:13

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

15 августа:

  • Сепаратистский лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты заявляет, что осетинские боевики «уничтожили все» и что этническим грузинам не позволят вернуться в свои села.
  • Председатель сепаратистского парламента Южной Осетии Знаур Гассиев говорит российским журналистам: «Война больше не начнется. Мы сделали гадкое дело, я знаю. Но грузины сюда больше не вернутся - мы сожгли все их дома в анклавах».
  • Российские войска продолжают оккупацию города Гори и не пускают грузинскую полицию в город.
  • Осетинские боевики грабят журналиста в Карельском районе; В Поти российские военные на короткое время задерживают еще двух журналистов.
  • Human Rights Watch подтверждает, что Россия использовала кластерные бомбы в населенных пунктах во время войны, что вызвало жертвы среди мирного населения.
  • К около 15:30 ч. российские военные вертолеты открывают огонь по лесам в Боржомском ущелье, что вызвало масштабный лесной пожар.
  • Российские военные грабят и уничтожают здания и корабли Береговой охраны Грузии в Поти.
  • В 18:30 ч. российские военные начинают двигаться на восток по центральной автомагистрали. Они останавливаются в селе Игоети и устанавливают блокпост.
  • В около 21:00 ч. российские военные устанавливают блокпост в Хашури.
  • Канцлер Германии Ангела Меркел заявляет, что в позиции в отношении членства Грузии в НАТО нет никаких изменений.
  • Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила Тбилиси. На совместной пресс-конференции с госсекретарем президент Саакашвили говорит о недостатке поддержки со стороны запада.

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