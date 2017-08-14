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Последнее обновление: 16:16 - 14 Авг.'17
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Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 14 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 14 Авг.'17 / 16:16

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

14 августа:

  • Исследователи Human Rights Watch сообщают об «ужасной картине уничтожения и грабежа» грузинских сел осетинскими боевиками.
  • Российские войска грабят грузинскую военную базу в Сенаки.
  • Российские военные и осетинские боевики в течение дня ограбили несколько иностранных журналистов в окрестностях Гори.
  • Российские военные продолжают уничтожение морской инфраструктуры Грузии в Поти.
  • В 14:00 ч. в Гори вошли дополнительные российские войска.
  • Структуры ООН и другие гуманитарные организации не могут войти в зону конфликта, особенно, в Цхинвальский регион.
  • В 15:40 ч. российские военные грабят нескольких грузинских полицейских и похищают их автомобиль около села Доглаура Карельского района.
  • Распространяется информация о грабежах в селах Горийского и Карельского районов, осуществляемых осетинскими боевиками.
  • В 17:00 ч. в журналиста Общественного вещателя Грузии во время прямого включения с месте возле Гори попадает пуля и журналист получает ранение.
  • Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Москву прибывает в Тбилиси и заявляет, что территориальная целостность Грузии «должна быть сохранена».
  • Парламент Грузии принимает решение о выходе Грузии из состава СНГ.
  • Министр обороны США Роберт Гейтс заявляет в связи с войной, что Россия желает наказать Грузию, так как она пытается интегрироваться с западом и что Путин желает установить традиционные сферы влияния России.
  • Президент Саакашвили заявляет, что Россия путем военного давления и дипломатического маневрирования шантажирует Грузию, чтобы вынудить ее принять «сделку Мюнхенского типа» - он имел в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать часть Чехословакии.

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