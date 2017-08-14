С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
14 августа:
- Исследователи Human Rights Watch сообщают об «ужасной картине уничтожения и грабежа» грузинских сел осетинскими боевиками.
- Российские войска грабят грузинскую военную базу в Сенаки.
- Российские военные и осетинские боевики в течение дня ограбили несколько иностранных журналистов в окрестностях Гори.
- Российские военные продолжают уничтожение морской инфраструктуры Грузии в Поти.
- В 14:00 ч. в Гори вошли дополнительные российские войска.
- Структуры ООН и другие гуманитарные организации не могут войти в зону конфликта, особенно, в Цхинвальский регион.
- В 15:40 ч. российские военные грабят нескольких грузинских полицейских и похищают их автомобиль около села Доглаура Карельского района.
- Распространяется информация о грабежах в селах Горийского и Карельского районов, осуществляемых осетинскими боевиками.
- В 17:00 ч. в журналиста Общественного вещателя Грузии во время прямого включения с месте возле Гори попадает пуля и журналист получает ранение.
- Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Москву прибывает в Тбилиси и заявляет, что территориальная целостность Грузии «должна быть сохранена».
- Парламент Грузии принимает решение о выходе Грузии из состава СНГ.
- Министр обороны США Роберт Гейтс заявляет в связи с войной, что Россия желает наказать Грузию, так как она пытается интегрироваться с западом и что Путин желает установить традиционные сферы влияния России.
- Президент Саакашвили заявляет, что Россия путем военного давления и дипломатического маневрирования шантажирует Грузию, чтобы вынудить ее принять «сделку Мюнхенского типа» - он имел в виду соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать часть Чехословакии.