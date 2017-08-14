В Тбилиси отметили 25-ую годовщину начала конфликта в Абхазии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили 13 и 14 августа опубликовали заявления в связи с 25-ой годовщиной начала вооруженного конфликта в Абхазии, в которых говорят о «трагических» событиях тех дней.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил в опубликованном 14 августа заявлении, что этот день был «трагическим» в новейшей истории Грузии. «25 лет назад мы не смогли предотвратить братоубийственную войну, начатое между нами и нашими братьями абхазами кровопролитие принесло тяжелейшие последствия. Тяжесть последствий войны, как для грузин, так и для абхазов сегодня является уже более наглядной».



«История нашей совместной жизни является образцовой и у нас нет права жить в такой реальности. Между нами не должна стоять иностранная сила, это вредно для нас – для грузин и абхазов, для будущего наших детей», - отметил премьер-министр.



«Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку и скоро наступит время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жизнь с прошедшей века любосью и взаимоуважением в единой, сильной Грузии», - добавил Квирикашвили.



Президент Маргвелашвили на ту же тему заявление опубликовал 13 августа, в котором вооруженный конфликт в Абхазии он назвал «наиболее трагическим событием нашей новейшей истории». «Кровавое противостояние с обеих сторон унесло жизни десятков тысяч наших граждан – солдат и мирных жителей», - говорится в заявлении президента.



Он также подчеркнул, что «война между братьями, в разжигании которой важную роль сыграла и взращенная на советском империализме российская государственная политика, сотни тысяч людей превратила в вынужденно перемещенных лиц на своей Родине».



«Ответственность перед ними, отношения с абхазами и осетинами, в целом, территориальные конфликты и их последствия остаются главнейшими вызовами нашего государства и общества. Ответ на этот вызов возможен только неукоснительным соблюдением мира и в то же время, принципиальной международной и соседской политикой, восстановлением доверия и сотрудничества с собратьями, развитием единого и общего имиджа страны», - заявил Маргвелашвили.



По словам президента, «наступит день, когда мы вместе с абхазами и осетинами вместе приступим к строительству сильного, развитого, демократического и мирного государстве, в котором общим делом каждого из нас, предпосылкой продвижения будет безопасность и экономическое благополучие всех граждан, защищенность политических прав, сохранение и углубление этнической, религиозной и культурной самобытности».



Верховный совет и правительство автономной республики Абхазия в изгнании возложили венки к Мемориалу грузинских солдат, погибших на войне.



В своем заявлении Верховный совет отметил, что вооруженный конфликта в Абхазии «был инспирирован российской империей» и это вызвало огромную человеческую трагедию – «более 300 тысяч коренного населения Абхазии превратились в вынужденно перемещенных лиц в собственной стране, тысячи выдающихся мужчин положили принесли свои жизни в жертву стране, погибли или пропали без вести до 5000 мирных граждан, стали инвалидами тысячи людей».



«Мы верим, что пролитая за родину кровь и принесенные в жертву души для каждого из нас является именно тем главным призывом, который приведет нас к окончательной победе – вернет в наши родные дома», - говорится в заявлении.



Правительство Грузии в августе 1992 году ввело свои военные части на территорию автономной республики Абхазия по причине защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственным силам пришлось покинуть регион. По распространяющимся сообщениям, в ходе вооруженного конфликта в течение 13 месяцев погибли 12 000 человек.