О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 16:16 - 14 Авг.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
В Тбилиси отметили 25-ую годовщину начала конфликта в Абхазии
Civil Georgia, Tbilisi / 14 Авг.'17 / 15:03

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили 13 и 14 августа опубликовали заявления в связи с 25-ой годовщиной начала вооруженного конфликта в Абхазии, в которых говорят о «трагических» событиях тех дней.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил в опубликованном 14 августа заявлении, что этот день был «трагическим» в новейшей истории Грузии. «25 лет назад мы не смогли предотвратить братоубийственную войну, начатое между нами и нашими братьями абхазами кровопролитие принесло тяжелейшие последствия. Тяжесть последствий войны, как для грузин, так и для абхазов сегодня является уже более наглядной».

«История нашей совместной жизни является образцовой и у нас нет права жить в такой реальности. Между нами не должна стоять иностранная сила, это вредно для нас – для грузин и абхазов, для будущего наших детей», - отметил премьер-министр.

«Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку и скоро наступит время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жизнь с прошедшей века любосью и взаимоуважением в единой, сильной Грузии», - добавил Квирикашвили.

Президент Маргвелашвили на ту же тему заявление опубликовал 13 августа, в котором вооруженный конфликт в Абхазии он назвал «наиболее трагическим событием нашей новейшей истории». «Кровавое противостояние с обеих сторон унесло жизни десятков тысяч наших граждан – солдат и мирных жителей», - говорится в заявлении президента.

Он также подчеркнул, что «война между братьями, в разжигании которой важную роль сыграла и взращенная на советском империализме российская государственная политика, сотни тысяч людей превратила в вынужденно перемещенных лиц на своей Родине».

«Ответственность перед ними, отношения с абхазами и осетинами, в целом, территориальные конфликты и их последствия остаются главнейшими вызовами нашего государства и общества. Ответ на этот вызов возможен только неукоснительным соблюдением мира и в то же время, принципиальной международной и соседской политикой, восстановлением доверия и сотрудничества с собратьями, развитием единого и общего имиджа страны», - заявил Маргвелашвили.

По словам президента, «наступит день, когда мы вместе с абхазами и осетинами вместе приступим к строительству сильного, развитого, демократического и мирного государстве, в котором общим делом каждого из нас, предпосылкой продвижения будет безопасность и экономическое благополучие всех граждан, защищенность политических прав, сохранение и углубление этнической, религиозной и культурной самобытности».

Верховный совет и правительство автономной республики Абхазия в изгнании возложили венки к Мемориалу грузинских солдат, погибших на войне.

В своем заявлении Верховный совет отметил, что вооруженный конфликта в Абхазии «был инспирирован российской империей» и это вызвало огромную человеческую трагедию – «более 300 тысяч коренного населения Абхазии превратились в вынужденно перемещенных лиц в собственной стране, тысячи выдающихся мужчин положили принесли свои жизни в жертву стране, погибли или пропали без вести до 5000 мирных граждан, стали инвалидами тысячи людей».

«Мы верим, что пролитая за родину кровь и принесенные в жертву души для каждого из нас является именно тем главным призывом, который приведет нас к окончательной победе – вернет в наши родные дома», - говорится в заявлении.

Правительство Грузии в августе 1992 году ввело свои военные части на территорию автономной республики Абхазия по причине защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственным силам пришлось покинуть регион. По распространяющимся сообщениям, в ходе вооруженного конфликта в течение 13 месяцев погибли 12 000 человек.
Последние новости
14 Авг.'17 16:16
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 14 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
14 Авг.'17 15:03
В Тбилиси отметили 25-ую годовщину начала конфликта в Абхазии
В результате конфликта 25 лет назад погибли около 10 000 человек, а сотни тысяч превратились в вынужденно перемещенных лиц.
13 Авг.'17 23:12
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 13 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
12 Авг.'17 22:25
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 12 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
11 Авг.'17 19:15
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 11 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
11 Авг.'17 17:51
Тбилиси призывает Москву «прекратить агрессивные шаги против Грузии»
МИД Грузии осуждает возведение Россией колючих ограждений на линии оккупации Абхазии.
11 Авг.'17 16:14
Свободные демократы уже не будут участвовать в местных выборах
Непарламентская оппозиционная партия будет готовиться к парламентским выборам 2020 года.
10 Авг.'17 19:42
Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 10 августа
Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
10 Авг.'17 16:00
Сухуми отвечает на критику в связи с визитом Путина
МИД сепаратистского правительства Абхазии называет визит Путина «мирным и конструктивным».
10 Авг.'17 12:40
США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии
Государственный департамент США осудил визит президента России в Абхазию.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
78