С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
13 августа:
- Примерно к 02:00 ч. российский военный вертолет выстрелил ракету по группе сотрудников Горийского госпиталя, собравшихся во дворе больницы, в результате чего, один врач погибает. Несмотря на подписание Соглашения о прекращении огня и тот факт, что на крыше больницы изображен красный крест, больница все же была атакована.
- Грузия заявляет, что в грузинских селах в зоне конфликта началась этническая чистка.
- К 09:20 ч. в город Гори въезжают дополнительные российские силы на бронетехнике.
- На проведенной в Тбилиси совместной пресс-конференции лидеры Эстонии, Латвии и Польши призывают запад к более сильной поддержке Грузии на фоне российской агрессии.
- В 16:10 российские войска начинают передвигаться на восток от города Гори по автомагистрали.
- По положению на вечер 13 августа в Грузии было зарегистрировано 23 000 вынужденно перемещенных лиц из Цхинвальского региона и прилегающих районов. Их разместили в 201 зданиях, в том числе, школах и детских садах.
- Президент США Джордж Буш делает заявление, согласно которому, у него есть информация, что действия России не соответствуют Соглашению о прекращении огня и заявлениям Москвы, что она не пытается сменить власть в Грузии. «Мы обеспокоены сообщениями, что российские подразделения заняли позиции и на востоке от Гори, что дает им возможность перекрыть автомагистраль, связывающую Западную и Восточную Грузию, разделить страну и угрожать столице Тбилиси», - заявляет президент США. По его словам, США окажут Грузии гуманитарную помощь. «Мы поручили министру обороны Роберту Гейтсу, начать гуманитарную миссию для грузинского народа, под военным руководством США. Эта миссия будет активной и самолет С-17 с гуманитарным грузом уже находится в пути. В течение нескольких дней мы используем американский самолет, также как и ВМС для доставки гуманитарного и медицинского груза. Мы ждем от России, что она будет уважать обязательства по допуску всех гуманитарных грузов. Мы ждем от России обеспечения того, что все коммуникационные и транспортные линии, в том числе, морские порты, аэропорты, дороги и воздушное пространство будут открыты для поставки гуманитарных грузов и транзита граждан».