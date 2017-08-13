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Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 12 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 12 Авг.'17 / 22:25

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

12 августа:

  • Российские ВВС продолжают бомбовые обстрелы в течение ночи.
  • В 09:30 ч. российские ВВС бомбят город Гори.
  • Российские силы бомбят центральную площадь города Гори ракетами типа Искандер-М-26, в результате чего погибли восемь мирных граждан, 15 получили ранения.
  • В 12:40 ч. президент Дмитрий Медведев заявляет, что издал приказ о завершении военной операции в Грузии. Однако российские военные продолжают продвигаться, как в Восточной Грузии, так и в Западной Грузии, за пределами Абхазии и Цхинвальского региона.
  • Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявляет, что президент Грузии Михаил Саакашвили «должен уйти в отставку».
  • В 14:00 российские ВВС сбрасывают бомбы в селах Каспского и Хашурского районов.
  • Цхинвальские боевики осуществляют этническую чистку в грузинских селах, захваченных российскими военными.
  • Десятки тысяч жителей Тбилиси собираются на акцию против вторжения России.
  • Российский штурмовой вертолет на автомагистрали около Гори открывает огонь гражданскому микроавтобусу, который перевозил пассажиров из Западной Грузии в Тбилиси; В результате, девять граждан погибли.
  • Российские военные устанавливают контроль на главной автомагистрали между Восточной и Западной Грузией.
  • В 16:30 ч. российские военные захватывают телерадио станцию в селе Ахалдаба, где они уничтожили аппаратуру, одного из сотрудников убили, еще одного ранили.
  • Грузия делает заявление о выходе страны из СНГ.
  • В 17:30 ч. абхазские силы занимают село Ганмухури и устанавливают там блокпост.
  • Российские военные уничтожают грузинские военные и патрульные катера в Поти.
  • Абхазские силы занимают Кодорское ущелье.
  • В 19:00 ч. колонна российских войск приближается к селу Хаиши и закрывает дорогу из Кодорского ущелья.
  • Президенты Эстонии, Литвы, Польши и Украины, а также премьер-министр Латвии прибывают в Тбилиси, чтобы выразить солидарность своих страны к Грузии, а также для снижения шансов атаки России на Тбилиси.
  • После переговоров с российским руководством в Москве президент Франции Николя Саркози прибывает в Тбилиси с проектом Соглашения о прекращении огня. После переговоров Саркози с руководством Грузии в текст шестипунктового Соглашения о прекращении огня вносятся изменения с согласия России.

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