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Последнее обновление: 19:15 - 11 Авг.'17
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Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 11 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 11 Авг.'17 / 19:15

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

11 августа:

  • В ходе заседания СБ ООН посол США в ООН Залмай Халилзад заявляет, что министр ИД России Сергей Лавров сказал своей американской коллеге Кондолизе Райс, что «Саакашвили должен уйти». Халилзад заявляет, что «это совершенно неприемлемо; Это уже выходит за рамки».
  • Через Рокский тоннель в Восточную грузию прибывают дополнительные российские войска.
  • С 00:20 до 03:30 ч. ВВС России сбрасывают бомбы в Кодорском ущелье.
  • С 02:45 до 03:20 российские ВВС сбрасывают бомбы в Хелвачаурском районе.
  • Российские ВВС сбрасывают бомбы на радарную станцию в Тбилиси и аэродром Шираки в Кахети.
  • В 05:25 российские ВВС бомбардируют город Гори.
  • В 07:10 ч. российские ВВС сбрасывают бомбы на Сенаки, а также на села Зугдидского района – Ганмухури и Анаклия.
  • Группировка российских войск собирается на восточном и западном берегу реки Лиахви и готовятся к походу в сторону города Гори.
  • В 10:30 ч. западная группа российской армии начинает продвигаться по направлению к югу, а после 12:00 ч. к ней присоединяется и восточная группа.
  • К 11:00 ч. российские военные занимают ущелье Патара Лиахви, в том числе, село Эредви.
  • К 12:00 ч. грузинская полиция завершает эвакуацию мирного населения из Кодорского ущелья.
  • Сотни мирных граждан, которые покинули зону боевых действий, собираются у здания Мэрии Тбилиси с надеждой получить убежище.
  • В 14:30 ч. основную часть западной российской колонны у села Земо Хвити встречают в засаде военные 22-го грузинского батальона и останавливают их продвижение на остальную часть дня. Передняя часть колонны проехала дорогу до нападения грузин и продолжает ход на юг.
  • Грузия соглашается с предложением министров иностранных дел Франции и Финляндии – Бернара Кушнера и Александра Стубба о прекращении огня.
  • К 16:00 ч. на тех грузинских военных, которые отступали, передняя часть западной группировки российских войск напала у села Шиндиси, в результате чего, грузинская армия понесла большие потери.
  • К 16:00 ч. на восточную группировку российских войск, которая направлялась на юг вдоль реки Лиахви, у села Мегврекиси напали грузинские военные, в результате чего они останавливают продвижение на всю остальную часть дня.
  • К 17:00 ч. российские военные занимают город Зугдиди, в том числе, большинство административных зданий, а местной полиции выдвигают ультиматум, сдать оружие.
    В 19:00 ч. в Тбилиси открылся лагерь для вынужденно перемещенных лиц.
  • Российские ВВС в 19:05 вновь атакуют Кодорское ущелье.
  • К 19:30 ч. российские войска входят в город Сенаки.
  • В 20:00 ч. колонна российских войск из Зугдиди направляется к селу Хаиши, в результате чего возникает угроза, что находящиеся в Кодорском ущелье грузинские силы окажутся в окружении. Грузинские военные начинают выходить из ущелья.
  • ВМС России продолжают блокаду морского побережья Грузии и не позволяют грузовым кораблям «Кастор» и «Аша» войти в порт Поти.
  • Грузинским военным приказывают покинуть город Гори и направиться в сторону Тбилиси с целью защиты столицы. Власти Грузии просят международное содружество помощи, чтобы «Грузия не пала», так как Россия «намеревается свергнуть демократически избранную власть Грузии».
  • Президент США Джордж Буш заявляет, что российские вооруженные силы «нацелились на столицу Грузии Тбилиси», и «выясняется, что целью России является свержение законно избранного правительства Грузии».

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