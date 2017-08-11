Тбилиси призывает Москву «прекратить агрессивные шаги против Грузии»

Министерство иностранных дел Грузии осуждает возведение россией колючих ограждений на линии оккупации Абхазии, на прилегающих территориях к селам Зугдидского района – Хурча и Шамгона, и в связи с этим, призывает международное содружество отреагировать надлежащим образом.



По сообщению министерства, российские оккупационные силы в апреле 2017 года провели подготовительные работы по периметру Хурча-Шамгона оккупационной линии и установили деревянные столбы, а 9-10 августа на 800-900 метровом участке этого сегмента закрепили колючую проволоку.



По заявлению МИД Грузии, возведение колючих ограждений, чему предшествовало закрытие четырех пропускных пунктов, служат большей изоляции проживающего в оккупированной абхазии населения и созданию препятствий мирному процессу.



«Такие действия российских оккупационных сил грубо нарушают фундаментальные права местного населения, ограничивают их свободное передвижение и право на доступ к образованию и здравоохранению, что еще больше осложняет и без того тяжелую обстановку с гуманитарной точки зрения в Абхазии», - говорится в заявлении МИД Грузии.



Министерство иностранных дел призывает РФ к прекращению агрессивных действий и оккупации территорий Грузии, а к международному содружеству обращается с просьбой отреагировать надлежащим образом.



«Министерство иностранных дел обращается к международному содружеству, дать соответствующую оценку и отреагировать соответственно на очередные действия оккупационных сил России, которые направлены на фактическую аннексию территорий суверенного государства и наносят вред, как среде безопасности, так и международному порядку», - заявляет МИД Грузии.