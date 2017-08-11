Свободные демократы уже не будут участвовать в местных выборах Civil Georgia, Tbilisi / 11 Авг.'17 / 16:14



Непарламентская оппозиционная партия «Свободные демократы» заявила, что «пропустит» выборы местного самоуправления осенью 2017 года и будет готовиться к парламентским выборам 2020 года.



В числе причин такого решения партия называет кризис, перенесенный после парламентских выборов 2016 года, а также неуспех избирательного блока, созданного вместе с Республиканской партией в мае 2017 года.



«После парламентских выборов 8 октября 2016 года в партии возникла кризисная обстановка. Партию покинули множество лидеров. Перед нами стояла задача спасти партию, с которой существенно мы справились. Но, с учетом возникшей обстановки, самостоятельное участие нашей партии в выборах местного самоуправления 2017 года превышало силы нашей партии и мы не ставили себе такой цели», - отмечают Свободные демократы.



«Несколько месяцев назад нам предложили очень интересный проект, в случае успешной реализации которой стало бы возможным довольное реальное противостояние власти «Грузинской мечты» на местных выборах. На первой ступени этого проекта мы объявили о создании предвыборного блока с Республиканской партией. К сожалению, реализация этого проекта, по независящим от нас причинам не вышла дальшей первой ступени», - говорится в заявлении.



«В создавшейся обстановке мы решили пропустить выборы самоуправления и приступить к подготовке к парламентским выборам 2020 года», - говорят «Свободные демократы» и обещают активно участвовать в «борьбе за развитие свободного, правового и демократического государства».



Непарламентские партии – «Свободные демократы» и Республиканская партия – в мае 2017 года создали предвыборный блок для участия в местных выборах.



Обе партии, которые в парламентских выборах 2012 года участвовали в составе коалиции «Грузинская мечта», на выборах 2016 года баллотировались самостоятельно и не смогли попасть в Парламент, так как набрали только 4,63% и 1,55% соответственно.



После провала на выборах обе партии покинули несколько ведущих членов организаций, в том числе и лидеры, бывший председатель Парламента Давид Усупашвили и бывший министр обороны Ираклий Аласания. Tweet На эту же тему Свободные демократы и Республиканцы договорились о совместном участии в местных выборах