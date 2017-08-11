С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
10 августа:
- Прибытие российских войск и бронетехники в Грузию через Рокский тоннель продолжается и ночью и днем.
- Официальный представитель ООН Эдмонд Мулет предупреждает против военной операции в Кодорском ущелье.
- В 04:00 ч. российские войска занимают ущелье Диди Лиахви. В эти силы входят 104-ый полк 76-ой воздушно-штурмовой дивизии, подразделение российского спецназа и батальон Восток.
- К 07:00 ч. военнослужащие 503-го мотострелкового полка начинают входить в Цхинвали с запада Дзарской дороги.
- В 05:30 ВВС России сбрасывают бомбы в Вазиани и на нефтепроводе Баку-Супса.
- Около 05:40 ВВС России сбрасывают бомбы на Тбилисский авиационный завод. Вечером бомбардировка повторяется.
- В течение дня, с 06:00 до 22:10 ВВС России осуществляют многократные атаки в Кодорском ущелье.
- В Абхазии начинается высадка сил 7-ой воздушно-десантной дивизии, как с кораблей, так и с помощью отремонтированной недавно железной дороги. К 08:00 ч. В Абхазию также направляют 31-ую воздушно-десатную бригаду, дислоцированную в Ульяновске.
- Утром руководство Грузии принимает решение, что продолжение боевых действий с российской армией уничтожит грузинскую армию и в результате, вся страна останется без защиты. Поэтому власти принимают решение о выходе из Цхинвали.
- К 10:30 ч. подразделения 42-ой российской дивизии входят в Цхинвали с севера, через грузинские села ущелья Диди Лиахви. В силы 42-ой дивизии входили 70 и 71 мотострелковые полки, 50-ый артиллерийский полк, 417-ый отдельный разведывательный полк и другие вспомогательные соединения.
- Утром 234-ый десантный полк 76-ой воздушно-десантной дивизии также входит в Цхинвали с севера, через Джава.
- К около 11:00 ч. грузинская полиция приступает к эвакуации населения из Кодорского ущелья.
- Морской блокадой Грузии руководит крейсер «Москва».
- Власти Грузии говорят населению, что государственность страны находится под угрозой.
- Сепаратистский лидер Абхазии Сергей Багапш заявляет, что отправил 1000 военных в Кодорское ущелье, и добавил, что эти действия координируются с Россией.
- Украина предупреждает Россию, не использовать базу в Севастополе для операций против Грузии.
- В 15:10 ВВС России сбрасывают бомбы в селе Кнолеви Карельского района, а в 15:30 продолжается бомбардировка города Гори.
- В 15:40 и далее в 16:20 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы в селе Анаклия Зугдидского района.
- В 18:40 ч. ВВС России сбрасывают бомбы над радарную систему Тбилисского аэропорта.
- Отправленные в Ирак 2000 грузинских военных возвращаются в Грузию.
- Грузия заявляет России, чтоб выводит свои силы из Цхинвали и выражает готовность к незамедлительному прекращению огня.
- Россия опровергает, что грузинские военные покинули регион.
- В ходе телефонной беседы с государственным секретарем США Кондолизой Райс министр иностранных дел России Сергей Лавров просит, чтобы президент Михаил Саакашвили был отправлен в отставку. Райс отказывается от этого требования и несмотря на просьбу самого Лаврова, сохранить эту просьбу в тайне, она сообщает об этом партнерам Америки и Совету безопасности ООН.
- В 22:30 российские военные прибывают в Зугдидский район из Абхазии через мост на реке Ингури.
- В 23:55 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы над селом Шавшвеби Горийского района.