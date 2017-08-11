Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 10 августа

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.



Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



10 августа: