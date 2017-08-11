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Сухуми отвечает на критику в связи с визитом Путина
Civil Georgia, Tbilisi / 10 Авг.'17 / 16:00

Министерство иностранных дел сепаратистского правительства оккупированной Абхазии 9 августа опубликовал заявление, в котором откликнулось на визит вице-президента Сша Майка Пенса в Тбилиси и посещение Абхазии президентом России Владимиром Путиным 8 августа.

Сухуми обращается к «грузинским политикам» и «их западным покровителям» в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые подвергли критике «визит» Путина в Абхазию, и заявляет, что «визит прошел успешно, на высоком межгосударственном уровне, а абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться».

«В отличие от визита вице-президента США Майка Пенса в Грузию, который проходил на фоне стартовавших на прошлой неделе совместных военных учений НАТО в Грузии, несущих в себе реальную угрозу безопасности и стабильности на Южном Кавказе, визит Президента России в Абхазию носил исключительно мирный и созидательный характер, создав дополнительные гарантии для безопасного и поступательного развития Республики Абхазия», - говорится в заявлении Сухуми.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили осудил «визит» Путина в Абхазию, который совпал с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны, и назвал его «попыткой легитимации исторической несправедливости».

«Визит» Путина также подвергли критике МИД Грузии, Представительство ЕС в Грузии и Госдепартамент США, которые призвали Россию к уважению суверенитета и территориальной целостности страны.
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