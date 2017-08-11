США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии

«США считают несоответствющим визит президента Путина в оккупированный Россией регион Грузии, Абхазию, с теми принципами, которые лежат в основе Женевских международных дискуссий, стороной которых является и Россия», - отметила пресс-спикер Государственного департамента США Хирер Нойерт в опубликованном 9 августа заявлении.



Президент России Владимир Путин 8 августа, в Пицунде встретился с сепаратистским лидером оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба, с которым обсудил вопросы сотрудничества в сферах обороны, полиции, экономики и здравоохранения.



«США в полной мере поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне границ и не приемлет признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении.



Согласно тому же заявлению, США «призывают Россию, вывести свои войска на довоенные позиции, в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 20008 года и аннулировать признание регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.