С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.
Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.
9 августа:
- После серии бомбардировок в масштабах страны, осуществленных Россией, в Тбилиси начинается эвакуация правительственных зданий.
- Утром премьер-министр РФ Владимир Путин прибывает во Владикавказ, чтобы проконтролировать боевые действия.
- В 09:25 ч. ВВС России сбрасывают бомбы на аэродром Копитнари вблизи с Кутаиси.
- В период с 09:50 до 11:05 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы над городом Гори и прилегающим селом Шавшвеби.
- Около 10:00 ч. подразделения 76-ой Псковской воздушно-десантной дивизии прибывают в Грузию через Рокский тоннель.
- В утренние часы 9 августа в Грузию отправляют силы 98-ой десантной дивизии, дислоцирующейся в Иваново. Российское военное командование заявляет, что намеревается направить в зону боевых действий также и 45-ый отдельный разведывательный батальон (десантных войск).
- К около 11:00 ч. 693-й мотострелковый полк России прибывает в Цхинвали с северо-западного направления.
- В 07:00 ч. поддерживаемые Россией абхазские силы собираются в Нижнем Кодорском ущелье. После 12:00 ч. они начинают атаку против грузинских сил, расположенных в ущелье. Они также просят Миссию наблюдателей ООН в Грузии, незамедлительно покинуть территорию. Миссия наблюдателей подчиняется и покидает территорию.
- В полдень командующий российской 58-ой армией, генерал-лейтенант Анатолий Хрулев решает следовать за первым батальоном 135-го мотострелкового полка, который покидает высоты Гулуанта и направляется к юго-западу Цхинвали. На подходах к Цхинвали российская колонна случайно сталкивается с военными разведроты Второй бригады ВС Грузии. В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон. Сам Хрулев получил ранение и он был эвакуирован. Первый батальон 135-го полка продолжает продвигаться вперед.
- С 13:40 до 14:40 ч. ВВС России осуществляют бомбардировку сел Кодорского ущелья, которые контролируются Тбилиси.
- Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что российские силы в Грузии осуществляют операцию «по принуждению к миру».
- Парламент Грузии утверждает указ президента об объявлении военного положения на 15 дней.
- К около 15:30 первый батальон 135-го мотострелкового полка России достигает юго-западной части Цхинвали и вступает в бой с грузинскими силами. Российская колонна потерпела жертвы, потеряла несколько бронемашин и колонна распалась.
- После поражения первого батальона ВВС и артиллерия России наносят атаку на грузинские силы в окрестностях Цхинвали, а другие подразделения спецназначения России, которые ранее вошли в Цхинвали, также активно атакуют позиции грузинских сил.
- Руководство Сухуми публично заявляет о штурме Кодорского ущелья.
- В 16:00 ч. начинается блокада морского побережья Грузии российскими силами. В 16:40 ч. ВМС России не дают возможности кораблю Молдовы «Лотус-1», который был загружен пшеницей, войти в порт Поти.
С 16:05 до 18:35 ч. ВВС России сбрасывают бомбы в Онском районе.
- Президент Саакашвили обращается к России и призывает незамедлительно прекратить огонь.
- Президент США призывает к восстановлению в Цхинвальском регионе статус-кво, существовавшее на 6 августа.
- К около 22:00 ч. силы 7-ой воздушно-десантной дивизии (дислоцированный в Новороссийске) начинают высаживать десант на побережье Абхазии.
- Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «является стороной конфликта, а не посредником».
- Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия «не имеет права на вторжение в другие страны», и добавляет, что принятие такого прецедента будут иметь «губительные последствия».
- В 22:20 российская штурмовая авиация вновь бомбит контролируемые Тбилиси села в Кодорском ущелье.
- К 22:30 грузинские силы отступают от Цхинвали и ночуют к югу от города.
- В 22:30 ч. после эвакуации мирного населения из грузинских сел ущелья Диди Лиахви, грузинская полиция и силы грузинского миротворческого батальона начинают продвигаться из Диди Лиахви по дороге Эредви-Хеити. Они достигли Эредви к 02:00 ч.
- В 23:50 российские ВВС сбрасывают бомбы в Сенаки. В целом, 9 августа российские ВВС осуществили 28 атак против Грузии. В предыдущий день было 63 атаки. Это уменьшение количества было обусловлено теми потерями, которые были нанесены российским ВВС 8 и 9 августа, как со стороны ПВО Грузии, так и дружеским огнем.