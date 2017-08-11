Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию

Визит президента Российской Федерации Владимира путина в сепаратистский регион Грузии – Абхазию, который он осуществил на годовщину августовской войны 2008 года, «нарушает принцип территориальной целостности Грузии и создает угрозу международным усилиям, направленным на мирное решение конфликта», - говорится в кратком заявлении Представительства ЕС в Грузии от 9 августа.



Владимир Путин встретился с сепаратистским лидером оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба в Пицунде 8 августа, с которым обсудил отношения между Москвой и Сухуми в сферах обороны, полиции, экономики и здравоохранения.



Встреча прошла спустя неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.



«Представительство США в очередной раз подтверждает, что ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ», - говорится в заявлении Представительства ЕС.