МИДы Польши и Литвы откликаются на годовщину российско-грузинской войны

Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление в связи с девятой годовщиной российско-грузинской войны, в котором категорически осуждает милитаризацию и «бордеризацию» оккупированных территорий Грузии и призывает Россию, воздержаться «от провокационных шагов против Грузии».



«Мы категорически против проходящей на оккупированных территориях милитаризации и «бордеризации», что осуществляется при активном участии России. С возрастающей обеспокоенностью отмечаем ухудшенное гуманитарное, экономическое и социальное положение населения оккупированных территорий Грузии, в связи с чем вся ответственность возлагается на Россию и де-факто правительства Сухуми и Цхинвали», - говорится в заявлении МИД Польши от 8 августа.



«Призываем, завершить нарушения прав человека, например, как введение незаконных регуляций, которые производят дискриминацию грузин, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, и лишает их права на свободное передвижение по всей территории Грузии», - заявляет министерство.



Министерство иностранных дел польши в очередной раз повторило свою позицию, что Абхазия и Цхинвальский регион являются неотъемлемой частью Грузии и добавило, что «необходимо осудить любое действие, которое осуществляют Россия и де-факто власти Сухуми и Цхинвали без разрешения властей Грузии на тех территориях Грузии, которые временно не контролируются Тбилиси, так как они нарушают суверенное право властей Грузии, осуществлять свои конституционные права и обязательства на территории Грузии в рамках признанных на международном уровне границ».



МИД Польши вновь подтвердил поддержку со стороны правительства Польши в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Мы признаем, что мобилизация усилий международного содружества помогла в приостановлении агрессивной политики Российской Федерации в отношении Грузии», - говорится в заявлении.



Министерство призвало Россию, выполнить Соглашение о прекращении огня, что «наряду с продолжением Женевских переговоров и использованием мандата Миссии наблюдателей ЕС в Грузии в полной мере поставит мирный процесс на правильный путь».



Заявление в связи с девятой годовщиной российско-грузинской войны опубликовало и Министерство иностранных дел Литвы, в котором оно призывает Российскую Федерацию, «выполнить обязательства, взятые по Шестипунктовому соглашению о прекращении огня, прекратить нарушение суверенитета Грузии и уважать ее территориальную целостность».



МИД Литвы также призвал международное содружество, «и вновь активно следовать курсу мирного урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности Грузии».



«Спустя девять лет после войны, Россия вновь не выполнила т.н. «Девятипунктовый мирный план». Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион вновь остаются оккупированными Российской Федерацией и продолжается ползучая аннексия этих регионов», - заявил МИД Литвы и там же добавил, что «в этих регионах Грузии систематически нарушаются права человека и невозможно осуществлять международный мониторинг существующей там ситуации».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также откликнулся на девятую годовщину российско-грузинской войны на своем Twitter. «Девять лет прошло после заранее спланированной Россией войны против Грузии. К сожалению, урок не был усвоен».