Путин встретился с сепаратистским лидером Абхазии в Пицунде Civil Georgia, Tbilisi / 9 Авг.'17 / 12:59





Владимир Путин и Рауль Хаджимба в Пицунде, 8 августа, 2017 г. Фото: Кремль



Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 августа в Пицунде встретился с сепаратистским лидером оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба, с которым обсудил отношения между Москвой и Сухуми, в том числе, в сферах обороны, полиции, экономики и здравоохранения.



Встреча прошла на девятой годовщине российско-грузинской войны 2008 года, спустя неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.



«Как мы с Вами и договаривались, встречаемся на этот раз здесь, в Абхазии, на абхазской земле. Мне очень приятно снова у вас побывать», - обратился Путин к Хаджимба в заявлении перед встречей, - «У нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надёжно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше».



Говоря о повестке дня встречи, Владимир Путин заявил, что они обсудят вопросы сотрудничества в сфере обороны, в том числе, затронут и развитие совместного российско-грузинского военного соединения и Совместного информационно-координационного центра, создание которого вызвало противоречия в самом регионе.



«Конечно, это очень важная составляющая, имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю, надеюсь, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», - заявил Путин.



В комментарии перед встречей Рауль Хаджимба выразил благодарность за поддержку, как лично Путину, так и России, в целом, и отметил, что «благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности».



Абхазский лидер говорил также и о Совместном информационно-координационном центре и отметил, что местный парламент уже ратифицировал соглашение о его создании, и что эта структура «будет важнейшим инструментом в борьбе с преступностью». «Для Абхазии важно, чтобы мы проживали в комфортных условиях», - заявил Хаджимба, который имел в виду опасения местных жителей и туристов в связи с ростом уровня преступности в регионе.



Хаджимба также заявил, что 8 августа «это памятная дата для Республики Южная Осетия и Абхазии. В этот день началась крупномасштабная операция грузинской армии, и те решительные действия, которые были приняты руководством России, дали возможность сохраниться Республике Южная Осетия и Абхазии и, конечно, дали возможность дальнейшего признания наших маленьких государств, за что мы вам говорим огромнейшее спасибо».



После встречи Владимир Путин заявил, что после признания Россией независимости двух регионов Грузии девять лет назад «проделана большая работа и достигнуты значимые результаты в вопросах укрепления государственности республик».



«Абхазия – важный партнёр и союзник России, с которым нас объединяют общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надёжно обеспечивать её безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», - сказал Путин.



Он говорил также и о финансовой поддержке региона со стороны России, в том числе, в сферах туризма и сельского хозяйства. «У республики Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объём поставок своей продукции на российский рынок. Договорились укреплять прямые связи предпринимательских кругов. Особая роль здесь принадлежит регулярным российско-абхазским деловым форумам; очередной, восьмой по счёту, состоится в конце этого года в Сухуми», - отметил он.



Президент России также заявил, что абхазский лидер поставил вопрос упрощения таможенных процедур и проверки работы фитосанитарных служб. «У нас есть здесь определённые идеи. Думаю, что мы в ближайшее время их реализуем», - заявил он.



Говоря о совместном Информационно-координационном центре, Владимир Путин отметил, что его целью в том, чтобы «повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминалу». «Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию», - сказал он.



По его словам, на встрече стороны обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. Как заявил Путин, «ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединённая российская военная база на территории Абхазии».



Хаджимба также рассказал о деталях встречи. По его словам, встреча с Путиным «традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России».



В связи с Совместным информационно-координационным центром Хаджимба сказал, что новая структура «будет серьёзным и эффективным инструментом в содействии решению вопроса в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране». По его словам, продолжится работа над созданием общих рамок обороны и безопасности и по координации внешней политики Москвы и Сухуми.



«Республика Абхазия была, есть и будет надёжным союзником и другом России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнёрства, будет и впредь развиваться на благо наших народов», - заявил Хаджимба.



В рамках визита, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и ее абхазский «коллега» Тамаз Цахнакия подписали соглашение о продолжении программы обязательного медицинского страхования России для проживающих в Абхазии граждан России.



Реакция Тбилиси



МИД Грузии осудил ««визит» президента России в оккупированный регион Абхазии с нарушением государственной граница Грузии», и заявил, что это является «продолжением целенаправленной политики России против Грузии» и «грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права».



«На девятую годовщину августовской войны такие действия служат узаконению со стороны России военной агрессии, этнической чистки и насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем оккупации. Этим шагом Кремль также безуспешно пытается поддержать и легитимировать свои оккупационные режимы», - говорится в заявлении МИД Грузии от 8 августа.



МИД Грузии призвал Российскую Федерацию, «прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства». Внешнеполитическое ведомство Грузии также обратилось к международному содружеству, «дать соответствующую оценку агрессивным действиям Москвы и принять дееспособные меры, чтобы РФ выполнила взятые международные обязательства, в том числе, Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года». Tweet На эту же тему Путин встретился с Александром Анквабом в Пицунде