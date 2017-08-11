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Президенты Грузии и Украины провели телефонную беседу
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Авг.'17 / 12:23

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его украинский коллега Петр Порошенко 8 августа провели телефонную беседу. Об этом сообщают администрации президентом двух стран.

Согласно пресс-релизу Администрации президента Украины, Петр Порошенко выразил солидарность Грузии в связи с 9-ой годовщиной российской агрессии, а также выразил поддержку территориальной целостности страны.

«В этот день наши сердца с вами», - заявил Петр Порошенко.

Его администрация также сообщает со ссылкой на слова президента Маргвелашвили, что грузинские военные под руководством министра обороны Левана Изория 24 августа примут участие в параде, посвященном Дню независимости Украины.

Администрация президента Грузии сообщает, что президенты двух стран выразили поддержку друг другу, а Петр Порошенко отметил, что совместная борьба двух стран против несправедливости и агрессии завершится успехом.

Оба лидера осудили визит президента России Владимира Путина в Абхазию 8 августа.

В этот же день, в связи с августовской войной комментарий сделал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своем Twitter.

«9 лет назад Россия вторглась в Грузию и это ей сошло с рук. Потом она повернулась к Украине. Настало время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Грузии и Украины», - пишет он.

 
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О Сивил Джорджия
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