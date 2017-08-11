Президенты Грузии и Украины провели телефонную беседу

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его украинский коллега Петр Порошенко 8 августа провели телефонную беседу. Об этом сообщают администрации президентом двух стран.



Согласно пресс-релизу Администрации президента Украины, Петр Порошенко выразил солидарность Грузии в связи с 9-ой годовщиной российской агрессии, а также выразил поддержку территориальной целостности страны.



«В этот день наши сердца с вами», - заявил Петр Порошенко.



Его администрация также сообщает со ссылкой на слова президента Маргвелашвили, что грузинские военные под руководством министра обороны Левана Изория 24 августа примут участие в параде, посвященном Дню независимости Украины.



Администрация президента Грузии сообщает, что президенты двух стран выразили поддержку друг другу, а Петр Порошенко отметил, что совместная борьба двух стран против несправедливости и агрессии завершится успехом.



Оба лидера осудили визит президента России Владимира Путина в Абхазию 8 августа.



В этот же день, в связи с августовской войной комментарий сделал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своем Twitter.

9Y ago Russia invaded Georgia and got away with it. Then they went after Ukraine. Time to #StopRussianAggression & restore ����&����sovereignty — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 8, 2017

«9 лет назад Россия вторглась в Грузию и это ей сошло с рук. Потом она повернулась к Украине. Настало время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Грузии и Украины», - пишет он.