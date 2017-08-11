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Обзор российско-грузинской войны 2008 года: 8 августа
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Авг.'17 / 21:29

С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со сслыкой на свой архив и другие источники.

Обзор начнем с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершим оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.

8 августа:

  • После приказов президента Саакашвили, которые были изданы 7 августа в 23:45 ч., чтобы остановить продвижение российских регулярных войск с российско-грузинской границы по направлению цхинвали и заглушить огневые точки в Цхинвали и вокруг него, откуда открывали огонь по грузинским селам, миротворцам и полицейским, Вооруженные силы Грузии 8 августа утром приступили к боевым операциям.
  • Представитель Министерства обороны Мамука Курашвили говорит журналистам, что югоосетинская сторона отвергла решение Тбилиси об одностороннем прекращении огня и возобновила бомбардировку грузинских сел зоны конфликта, и что грузинская сторона решила восстановить «конституционный порядок» в регионе. Позже Курашвили критиковали за это заявление, которое отвергли и официальные лица Грузии, в том числе президент Саакашвили. Сам Курашвили заявил, что это заявление было импульсивным.
  • В 02:37 ч. заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин звонит своему грузинскому коллеге Григолу Вашадзе и говорит, что Вооруженные силы России начинают военную операцию в Цхинвальском регионе.
  • Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров говорит российским журналистам, что «сотни добровольцев направляются в Южную Осетию».
  • Вооруженные силы Грузии устанавливают контроль над несколькими селами, прилегающими к Цхинвали.
  • В 04:10 ч. посол России в Грузии Вячеслав Коваленко направляется в МИД Грузии и говорит заместителю министра Григолу Вашадзе, что МИД России отстранен от процесса принятия решений и с этого момента все решения принимает Генеральный штаб ВС РФ.
  • К 05:20 ч. российские военные прошли через город Джава и по Дзарской объездной дороге направляются к Цхинвали.
  • В 06:35 ч. грузинская артиллерия и военный самолет Су-25 осуществляют атаку в окрестностях моста через реку Гупта, но эта попытка остановить российскую военную колонну оказалась безуспешной.
  • Абхазские силы приступают к подготовке атаки на Кодорское ущелье; Они вводят в зону ограниченного вооружения тяжелую технику, что нарушило Московское соглашение 1994 года о прекращении огня и разведении сторон, несмотря на протест Миссии наблюдателей ООН в Грузии.
  • Утром расквартированная в Новороссийские 7-ая десантно-штурмовая дивизия получает приказ расположиться в абхазии. В 18:30 ч. силы 7-ой дивизии размещаются на корабли для отправки в Абхазию.
  • Командующий российскими миротворческими силами, расположенными южнее Цхинвали, Константин Тимерман получает приказ, помешать вхождению грузинских военных в Цхинвали. Он передает этот приказ своим подчиненным и издает приказ открыть огонь.
  • Около 06:00 ч. по грузинским силам, которые направлялись из села Земо Никози к Цхинвали, открывают огонь с базы российских миротворцев, которая была усилена предварительно 10-ой бригадой спецназначения России, а координацию артиллерийского огня против грузин осуществляли с крыши здания, расположенного на базе российских миротворцев. В результате боев с обеих сторон последовали жертвы.
  • С 09:30 ч российские ВВС осуществляют бомбардировку окрестностей Горийского и Карельского районов.
  • К около 11:00 ч. грузинские силы входят в Цхинвали со стороны села Земо Никози, в по ним ведут огонь местные боевики и российские ВВС.
  • Президент Саакашвили заявляет, что Россия начала «широкомасштабную военную агрессию» и объявляет военную мобилизацию.
  • МИД России обвиняет Грузию в вероломном нападении на Цхинвали.
  • Министерство обороны России заявляет, что никому не позволит оскорбить его миротворцев и российских граждан.
  • После 14:00 ч. грузинские официальные лица заявляют, что грузинские военные контролируют большую часть Цхинвали, на период с 15:00 по 18:00 объявляют мораторий, чтобы вывести мирное население из зоны боевых действий.
  • В около 15:00 ч. артиллерия 693-го мотострелкового полка и 292-ой артиллерийского полка ВС России открыли огонь по грузинским силам в окрестностях Цхинвали.
  • В период с 15:00 по 19:05 ч. ВВС России осуществляют бомбардировку Марнеули, Болниси и Гори, а также военной базы в Вазиани, недалеко от Тбилиси.
  • Аналогично Министерству обороны России, президент РФ Дмитрий Медведев заявляет, что будет защищать «жизнь и достоинство российских граждан, где бы они не находились».
  • С 18:00 до 19:00 колонна российских танков, бронетранспортеров и тягачей по Дзарской объездной дороге приближается к Цхинвали и открывает огонь по грузинским силам на прилегающих к городу территориях.
  • Помощник Командующего Сухопутными войсками ВС РФ Игорь Конашенков заявил, что «артиллерийские и танковые подразделения 58-ой армии» открыли огонь по грузинским силам в окрестностях Цхинвали.
  • К 20:30 ч. ВС Грузии покидают центр Цхинвали.
  • К 22:40 ч. российские силы расположились на высотах Гулуанта, к северо-западу от Цхинвали.
  • Тбилиси отзывает в Грузию 2000 грузинских военнослужащих из Ирака.
  • В 23:45 ч. российские ВВС вновь бомбят Вазиани. В целом, 8 августа российские ВВС осуществили 63 атак против Грузии.
  • К около 23:45 ч. российские военные самолеты осуществляют разведывательные полеты над Кодорским ущельем, в ходе чего делают фотосъемки грузинских позиций для нанесения атаки по ущелью.
  • В 23:50 российские силы осуществили бомбардировку города Поти на Черноморском побережье Грузии с использованием снарядов Точка-У/СС-21.
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