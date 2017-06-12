Задержание дуэта грузинских рэперов вызвало протесты в Тбилиси



Акция протеста в поддержку рэп-группы «Биржа Мафия», 10 июня, 2017. Фото: Civil.ge/Яна Кобрезашвили



Тысячи граждан вышли на акцию протеста 10 июня на улицах Тбилиси и Батуми, чтобы выразить свой протест в связи с задержанием членов рэп-группы «Биржа Мафия» и против «репрессивной» наркополитики правительства.



28-летний рэпер Михеил Мгалоблишвили (Young Mic) и 21-летний Гиорги Кебурия (Kay G) были задержаны полицией на факте незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в крупных размерах, что карается по грузинскому законодательству лишением свободы до 20 лет или на бессрочный срок.



МВД Грузии заявило 9 июня. Что во время обыска Мгалоблишвили правоохранители обнаружили 1,4965 граммов наркотического вещества MDMA, а во время личного обыска Кебурия было изъято 2,3342 вещества MDMA.



Министерство также заявило, что Гиорги Кебурия признает совершенное преступление. Но Мгалоблишвили отверг обвинения полиции и на судебном слушании 9 июня заявил, что полиция подложила ему наркотики в ответ на то видеоклип, который содержит шарж на полицию. Позже Кебурия также отверг обвинения и заявил, что его вынудили признать вину.



Трехминутный музыкальный клип группы «Биржа Мафия», в котором полицейский показан в роли собаки, впервые был распространен в марте 2017 года, но вскоре был убран с YouTube, предположительно, по требованию полиции. Позже, 4 июня на YouTube появилась новая версия, в которой персонаж полицейского был перекрыт т.н. «бларом».



На судебном слушании Мгалоблишвили заявил, что при задержании полицейские сказали ему, что этим видеоклипом он вызвал раздражение у кого-то и что это задержание будет для него уроком.



Задержание членов группы «Биржа Мафия» вызвало протест со стороны общественности в Тбилиси. На проспекте Руставели прошло шествие нескольких тысяч демонстрантов, в том числе, правозащитников и активистов, которые критиковали действия полиции и требовали незамедлительного освобождения задержанных.



Аппарат народного защитника 10 июня опубликовал заявление по данному вопросу, согласно которому, он внимательно будет наблюдать за ходом данного дела и периодически будет знакомить общество со своим заключением. Народный защитник отметил, что «содержание клипа и использованный визуальный материал полностью соответствует свободе выражения». Он призвал прокуратуру, начать расследование в связи с заявлениями о превышении полицией полномочий.



Отклики правительства



Министр образования и науки, вице-премьер Александр Джеджелава был первым представителем правительства, который прокомментировал этот вопрос. В беседе с журналистами 10 июня он заявил, что рэперы нарушили закон и поэтому должны ответить. «То, что их задержали только и только потому, что в клипе выразили ужас, по моему мнению, скажу и это, что такое неуважение к правоохранителям является шагом против государственности», - добавил он.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили 10 июня опубликовал заявление в связи с задержанием рэперов, согласно которому, «законодательство с точки зрения наркополитики является чрезмерно строгим и требует либерализации». «Обращаюсь с просьбой к Парламенту, ускорить работу по данному вопросу, чтобы хотя бы к осенней сессии успеть принять измененное, гуманное законодательство, соответствующее европейским стандартам», - заявил премьер-министр.



«Хочу также обратиться к молодежи – любой шаг и решение со стороны правительства направлено на то, чтобы вам, будущему нашей страны создать свободную и цивилизованную среду»,- заявил Квирикашвили.



«Наши максимальные усилия направлены на создание такой страны, где свобода слова, свобода выражения, личностный индивидуализм не будет обещанием, а фактом. Ни один молодой человек, ни один гражданин в этой стране не был наказан в условиях нашей власти за свободу выражения и ни в будущем не стоит эта угроза перед нашим обществом», - заявил он.



«Что касается конкретно обстоятельств задержания этих двух молодых людей, прокуратура сделала заявление, что в кратчайшие сроки изучит факические обстоятельства указанного дела», - добавил он.



Позже, 10 июня сын бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, Бера Иванишвили, который также является рэпером, опубликовал короткий статус на своей странице в Facebook, где было сказано «Я с вами, парни!».



Министр энергетики и вице-премьер Каха Каладзе опубликовал видеообращение, в котором он говорит, что наркополитика страны требует «радикального изменения».



«Для каждого из нас неприемлемо, не имеет значения, будет это член правительства или любой гражданин, когда со стороны сотрудника правоохранительной структуры, хотя бы на уровне подозрения допускается возможность подброски наркотиков, это все должно остаться в прошлом и я уверен, останется в прошлом, когда произойдет либерализация наркополитики и до конца будет доведена реформа полиции, которая уже начата», - заявил Каладзе.



«Вполне допустимо, чтобы какой-нибудь проступок кого-нибудь из них может облить грязью наших полицейских, людей, которые ценой своей жизни стоят на страже страны», - заявил Каладзе.



Министр энергетики также добавил, что «ведется внутренняя проверка. Руководство структуры сделает все, чтобы если кто-то виновен или совершил проступок в этом конкретном эпизоде, все должны быть наказаны адекватно».