СГБ Грузии опровергает связь с делом Афгана Мухарлы

Службы государственной безопасности Грузии в опубликованном 9 июня кратком заявлении опровергает какую-либо связь с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Заявление азербайджанского журналиста Эльмана Насырова о том, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной работы спецслужб Азербайджана и Грузии, не соответствует действительности», - заявила СГБ Грузии.



«СГБ категорически опровергает какую-либо информацию, распространенную (азербайджанским) депутатом и какую-либо связь с делом Афгана Мухтарлы», - заявила СГБ.



Служба госбезопасности Грузии отмечает, что расследование в связи с делом Афгана Мухтарлы занимается МВД Грузии по статье 143 УК Грузии, которая касается незаконного лишения свободы.