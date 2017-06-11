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Последнее обновление: 14:41 - 11 Июнь.'17
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СГБ Грузии опровергает связь с делом Афгана Мухарлы
Civil Georgia, Tbilisi / 11 Июнь.'17 / 14:41

Службы государственной безопасности Грузии в опубликованном 9 июня кратком заявлении опровергает какую-либо связь с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

«Заявление азербайджанского журналиста Эльмана Насырова о том, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной работы спецслужб Азербайджана и Грузии, не соответствует действительности», - заявила СГБ Грузии.

«СГБ категорически опровергает какую-либо информацию, распространенную (азербайджанским) депутатом и какую-либо связь с делом Афгана Мухтарлы», - заявила СГБ.

Служба госбезопасности Грузии отмечает, что расследование в связи с делом Афгана Мухтарлы занимается МВД Грузии по статье 143 УК Грузии, которая касается незаконного лишения свободы.

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О Сивил Джорджия
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