Россия увеличила финансовую помощь сепаратистской Абхазии

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин заявил 8 июня, что Москва увеличивает выделенную сепаратистской Абхазии финансовую помошь и размеры финансирования в 2017 году достигнут 2,5 млрд российских рублей.



Данное заявление было сделано на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и сепаратистским регионом, которое прошло в Москве 8 июня.



Хлопонин также заявил, что объем финансовой помощи, выделяемой со стороны РФ для Сухуми составит 1,6 млрд российских рублей, как в 2018 г, так и в 2019 г.



Руководитель сепаратистского правительства Абхазии и глава абхазской делегации в Межправительственной комиссии Беслан Барциц заявил, что российское финансирование в 2017 году выросло на 500 млн рублей.



Министр РФ по вопросам Северного Кавказа Лев Кузнецов сказал журналистам, что в 2017-2019 гг. Россия планирует выделить Абхазии 5,8 млрд рублей.